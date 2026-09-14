拐童犯「梅姨」落網前蝸居廣州 鄰居：大家看她可憐常接濟

網友拍到的「梅姨」謝家梅，當時正在街頭擺攤售賣芒果。（取材自津雲）

被追查多年的拐童犯「梅姨」謝家梅落網前，曾藏身廣州白雲一處城中村，以化名租下不到10平方米的單間，靠賣芒果 、撿廢品維生，身邊還帶著一名被稱為「兒子」的男子。鄰居直到她被捕後，才知道這名平日看似普通的老太太，就是警方追查多年的謝家梅。

津雲新聞近日走訪謝家梅落網前租住的廣州白雲麥地西街出租屋，並訪問房東及附近居民，還原她潛逃末期的生活。

據相關報導，謝家梅以「謝某珍」身分簽訂租約，在當地住了近一年。房間面積不到10平方米，月租550元，內有兩張上下鐵架床，其中一張供睡覺，另一張堆放紙箱、塑料袋等雜物，簡易衛生間也設在房內，採光不佳，白天不開燈時室內仍十分昏暗。

廣州白雲麥地西街一帶的城中村「握手樓」，樓房密集、巷弄狹窄。（引自津雲）

房東表示，謝家梅入住時獨自一人，後來帶回一名20多歲男子，對外稱是自己的兒子。男子有智力障礙，反應較慢，沒有獨立謀生能力，平時多跟在謝家梅身邊。

對門鄰居回憶，謝家梅白天大多閉門不出，偶爾開門時，屋內會飄出明顯異味。「她看著人挺和善，收到東西也懂禮貌。」鄰居見她生活拮据，偶爾會送飯菜給她。

鄰居表示，謝家梅大約每天下午4時推著小推車外出賣芒果，門口則常堆著她撿來的紙皮等廢品，用來補貼收入。她偶爾坐在門口，但很少主動談及家事。

「梅姨」謝家梅落網前租住的出租屋，屋內空間狹小、陳設簡陋。（取材自南方日報）

另一名鄰居說，自己去年底到當地帶孫子時，曾見過謝家梅。「那時候看到一個老太太有些駝背，還帶著一個被她稱為兒子的20歲左右小伙子，一起生活。」

她回憶，謝家梅當時看起來與一般老人無異，「見到我們的面會打招呼」，也會主動詢問鄰居是否有空瓶可以給她回收。她還經常在屋裡用客家話唱歌，沒有刻意遮掩身分。

不過，鄰居觀察到謝家梅與「兒子」關係似乎不佳，「兩個人經常黑臉，好像是互相埋怨沒出息那種」。男子平時少與人交流，看起來也有些異常。

2025年底謝家梅落網後，男子一度獨自留在出租屋數日，幾乎不開門。鄰居起初以為謝家梅生病，後來才得知她已被捕。直到工作人員上門，男子才被接走，送往專門福利機構安置。

網傳影片及照片顯示，一名男子騎三輪車，後方有佝僂老人推車，另有老人街頭售賣芒果。記者將影像交給鄰居辨認後，對方確認其中人物就是謝家梅。

消息傳開後，不少本地網友留言稱曾向她買過切好的芒果，有人表示，當年見她年紀大、還帶著一名狀態不佳的男子擺攤，曾出於同情特意照顧生意，如今得知身分，「後背發涼」。

鄰居表示，謝家梅在附近擺攤已有一年多。記者走訪她過去賣水果的地點，廣州聖地大廈附近店員證實曾見過她；距離不遠的梅花園廣場，也有多名鄰居表示，她曾在當地擺攤賣水果。