「沈騰在合肥開炒飯攤」 36歲的他還沒開口 顧客先笑了

合肥一名炒飯攤主因長相酷似演員沈騰。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 合肥一名36歲炒飯攤主余獻，因長相酷似沈騰在網路爆紅。

合肥一名36歲炒飯攤主余獻，因長相酷似沈騰在網路爆紅。 重點二： 他曾做過打荷與廚師，花2000多元買二手三輪車後正式擺攤。

他曾做過打荷與廚師，花2000多元買二手三輪車後正式擺攤。 重點三：攤位每碗炒飯賣8元，還提供持電影票根者免費吃飯與優先購買。

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「起猛了！看到沈騰在合肥炒飯。」近日，安徽合肥一名炒飯攤主因長相酷似演員沈騰，在社交平台意外走紅，不少網友慕名前往攤位捧場，並將他稱為「沈騰合肥分騰」。

極目新聞報導，多段網路影片顯示，路邊一處炒飯攤位前聚集不少民眾，攤位招牌寫著「龍餐廳徐福炒飯」，正在炒飯的攤主外貌與沈騰十分相似，引發討論。有曾到場消費的網友表示，12日晚間在合肥宿松路附近看到攤位，攤主「尤其笑起來很像」沈騰。另有網友透露，攤主並非每天固定在同一地點擺攤，民眾可加入粉絲群等候出攤通知。

36歲攤主余獻表示，一名朋友早前發現他長得像沈騰，並於8月13日替他拍攝影片上傳社交平台，沒想到影片迅速暴紅。不少網友建議他模仿沈騰在電影中的廚師角色徐福。

報導稱，余獻過去曾在酒店從事打荷工作，之後也當過兩年廚師，因此認為網友的建議可行。他花費2000多元（人民幣，下同，約300美元）購買一輛二手三輪車，並依照網友建議辦理健康證，9月4日正式開始擺攤。

余獻介紹，目前每天約下午5時出攤，營業至晚上8時，每碗炒飯售價8元，一晚大約可以炒70至80份。為配合相關話題，持有當日沈騰主演電影「歡迎來龍餐館」電影票根的顧客，可以免費吃炒飯，並享有優先購買資格。

隨著名氣上升，前來消費的民眾除了吃炒飯，也會要求與余獻合影，或請他模仿沈騰電影中的台詞。他透露，自己最常被要求說的，就是電影「羞羞的鐵拳」中的「你過來呀」，有時甚至還沒開口，顧客就已經笑了。

不少網友看完影片後直呼「以為是沈騰在片場」。余獻目前已註冊社交帳號「合肥分騰」，但沒有專業團隊，影片主要由朋友協助拍攝。他表示，目前正與一些地方文旅單位接洽，未來可能前往其他地方擺攤炒飯。

對於外界將他與沈騰聯繫在一起，余獻強調，自己只是模仿沈騰，希望為大家帶來歡樂，「但絕不會抹黑沈騰老師的形象」。

合肥一名炒飯攤主因長相酷似演員沈騰。（視頻截圖）