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全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

中國新聞組／北京14日電
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全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）
全紅嬋變瘦變美了。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：全紅嬋受邀擔任粵超聯賽推廣大使，為家鄉湛江球隊助威。
  • 重點二：公開亮相時她身形更纖瘦，外貌變化引發不少網友關注。
  • 重點三：普通話更流暢、長直髮造型亮相，展現更成熟自信一面。

▲ 影片來源：YouTube平台＠酒馆尔（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

19歲中國跳水名將全紅嬋近日公開亮相，外貌與談吐上的變化引發關注。受廣東省體育局邀請，全紅嬋擔任粵超聯賽推廣大使，為家鄉湛江球隊助威並拍攝宣傳影片。鏡頭前的她，身形較過去明顯清瘦，普通話更加流暢，並留起一頭長直髮，展現與賽場上不同的青春氣息。

二傻子愛體育報導，從公開影片可見，全紅嬋臉部輪廓比過去更加明顯，整體身形也顯得纖瘦。跳水運動員對身體狀態及體重控制有一定要求，而全紅嬋近年正值青春期發育，也曾面對身體變化帶來的訓練挑戰。如今的身形變化，被認為與她長期訓練、飲食管理及身體調整有關。

全紅嬋為家鄉加油，邀民眾到湛江看粵超。（視頻截圖）
全紅嬋為家鄉加油，邀民眾到湛江看粵超。（視頻截圖）

除了外形變化，全紅嬋的語言表達也受到不少關注。14歲在東京奧運一舉成名時，她年紀尚小，接受採訪時帶有較濃的家鄉口音，面對鏡頭時也略顯靦腆。近年進入暨南大學後，她在訓練之餘兼顧學業，持續提升自身能力。此次為粵超聯賽拍攝宣傳影片時，她的普通話吐字較為清晰，表達更加自然，面對鏡頭也顯得更加從容。

另一個明顯變化則是髮型。由於長期從事跳水訓練，為方便訓練，全紅嬋過去多以短髮造型示人。此次公開亮相，她留起長直髮，少女感十足，不少網友留言討論她的新造型，也有人建議訓練時將長髮束起，以保持運動員的俐落形象。

從14歲成名到如今19歲，全紅嬋一路走來經歷身體發育、傷病及外界輿論等不同挑戰。如今她除了繼續調整競技狀態，也兼顧大學學業，並透過參與家鄉體育活動為本土賽事宣傳。

網友認為，全紅嬋的改變不只在外貌，語言表達與面對鏡頭的自信也有所提升。從曾經青澀的奧運冠軍，到如今逐漸成熟的19歲青年運動員，她的成長也成為外界關注焦點。

全紅嬋為家鄉加油，邀民眾到湛江看粵超。（視頻截圖）
全紅嬋為家鄉加油，邀民眾到湛江看粵超。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 她受廣東省體育局邀請，擔任粵超聯賽推廣大使，並為家鄉湛江球隊助威、拍攝宣傳影片，替本土賽事增加曝光與支持度。

  • 她的身形比過去更纖瘦，臉部輪廓更明顯，普通話表達也更清晰自然，此外還留起長直髮，整體呈現出更成熟的青春氣息。

  • 文章指出她從14歲奧運成名到19歲，歷經青春期發育、訓練調整與外界關注，如今兼顧大學學業與競技狀態，也更能從容面對鏡頭。

全紅嬋

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