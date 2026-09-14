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端茶、擺碗筷…安徽4歲娃攬客走紅 被拒還邀：明天來吃呀

中國新聞組╱北京14日電
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孩子給遊客倒上飲料，親自遞到他手邊。(取材自九派新聞)
孩子給遊客倒上飲料，親自遞到他手邊。(取材自九派新聞)

安徽黃山近日有一名4歲半男孩因在家人經營的餐館門口主動「攬客」走紅網路。他不僅會熱情招呼路過遊客，邀請對方進店用餐，客人入座後還會幫忙拆碗筷、倒飲料；即使遇到拒絕，也不氣餒，甚至笑著說：「那你明天上我家吃呀。」天真又熟練的模樣，讓不少網友直呼「小小老闆」太可愛。

據九派新聞報導，一段近日發布的影片顯示，這名自稱「小老闆」的男孩站在餐館門口，看見遊客經過便主動上前招呼：「請問去我們家吃飯嗎？」一名已經吃過飯的遊客不忍讓孩子失望，於是進店點了一碗炒飯。沒想到男孩進一步化身小小服務生，替客人拆開碗筷、倒好飲料，再親自送到桌邊。

用餐期間，男孩不慎將礦泉水打翻，沒有哭鬧或逃開，而是立即拿起拖把將地面清理乾淨。這一連串自然的舉動引發網友關注，影片也在社群平台受到熱議。

報導指出，餐館老闆、也是男孩的媽媽表示，孩子確實只有四歲半，平時並沒有刻意教他招攬客人，「他性格就這樣外向」。由於餐館位於黃山，經常有外地遊客經過，平時店裡忙碌時，大人會招呼路人詢問是否需要用餐，孩子長期耳濡目染，便慢慢模仿大人的行為。

媽媽說，孩子平常看到遊客經過，也會主動上前招呼；除了站在門口「攬客」，還會在店裡幫忙送酒、飲料、燒餅，替客人擺放碗筷，「看到我們有時候在忙，看到門口有客人過，他可能會叫一下」。

即使被拒絕，他也沒有太大情緒反應。媽媽笑說，有時客人回絕後，孩子還會接著邀約：「那你明天上我家吃呀。」這分單純又自然的熱情，讓不少客人留下深刻印象。影片中的食客還特別表示，下次要帶家人一起來。

媽媽也坦言，自己原本不知道孩子的舉動受到這麼多網友關注。她認為，孩子可能只是覺得好玩，也可能是看著大人每天辛苦做生意，便想學著「做個小大人」。不少網友則留言稱讚孩子「社牛」又懂事，甚至笑說：「長大必是大老闆。」

遊客拍攝的視頻截圖。(取材自九派新聞)
遊客拍攝的視頻截圖。(取材自九派新聞)

精華 FAQ

  • 因為他在家人經營的餐館門口主動招呼遊客進店，還會幫忙拆碗筷、倒飲料，遇到拒絕也不氣餒，天真又熟練的模樣被網友稱為「小小老闆」。

  • 他不只會邀請客人用餐，客人入座後還會幫忙拆開碗筷、倒好飲料並送到桌邊；用餐時不慎打翻礦泉水，也立刻拿拖把把地面清理乾淨。

  • 媽媽說孩子性格本來就外向，平時並沒有刻意教他攬客；因為餐館常有遊客經過，他長期看著大人招呼客人，便慢慢模仿學會，連被拒絕後都會笑著再邀約。

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