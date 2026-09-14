平均8歲的中國足球小將遠征西班牙 9戰全勝再捧金杯

「中國足球小將」2018隊在西班牙Brava盃九戰全勝奪冠。(取材自微博)

平均年齡僅8歲的「中國足球小將」2018隊，在西班牙Brava盃一路過關斬將，決賽經點球大戰擊敗梅西 的球隊科爾內利亞，以9戰全勝之姿奪冠。這也是中國足球小將繼今年6月在義大利 奪冠後，3個月內第二度在歐洲捧杯，相關話題登上微博、抖音 熱搜。

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中國足球小將2018隊本屆賽事小組賽取得4連勝，進入淘汰賽後先以4比0大勝對手，隨後在16進8賽事上演「讓二追三」，以3比2擊敗Inter Xativa；8強賽再以5比0大勝UE Quart。

半決賽面對西班牙人隊，中國足球小將以2比1逆轉晉級，決賽則迎戰科爾內利亞，這支球隊的老闆為梅西。比賽中，韓承均上演連過4人的「一條龍」破門，連峻澤也在內切後連續扣球過人得分，不過科爾內利亞兩度扳平，雙方正規時間戰成2比2。

進入點球大戰後，中國足球小將以3比2勝出，最終以總比分5比4擊敗對手，拿下Brava盃冠軍，以9戰全勝結束本屆賽事。

這已是中國足球小將3個月內第二度在歐洲賽事奪冠。今年6月，中國足球小將2014隊曾在義大利SIGISMONDI盃杯決賽，經點球大戰5比4擊敗英超埃弗頓，以7戰全勝奪得冠軍。

賽後，中國足球小將創始人董路在頒獎儀式上高舉獎杯、跳舞慶祝，並回應外界對賽事含金量的質疑。他表示，如果一次奪冠可能是偶然，短時間內拿下兩座冠軍，就不應再視為偶然，並稱成績來自團隊9年深耕及公平選拔球員。

董路也強調，這項成績代表的是中國足球小將團隊本身，而非中國足球青訓整體。他並向質疑者喊話，Brava杯對外開放，「你說我來這兒很輕鬆，那就證明了沒有含金量，你來拿一個」，更表示若有中國球隊參賽並奪冠，他個人願獎勵10萬元人民幣。

「中國足球小將」2018隊在西班牙Brava盃九戰全勝奪冠。(取材自微博)

「中國足球小將」2018隊與創辦人董路在西班牙Brava盃奪冠後合影慶祝。(取材自微博)