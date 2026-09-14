湖北1大學新生驚見「周星馳」他坦言：爸媽愛星爺取名

周星馳（左）梁詠祺（右）。(取材自極目新聞)

中國湖北工業大學工程技術學院13日迎新，新生梁永祺、周星馳 兩名因名字與知名藝人相似成為焦點。

極目新聞報導，來自湖北十堰的梁永祺，就讀電子商務專業。她表示，許多人會把她的名字寫錯，「和歌星梁詠琪不同，我的祺，不一樣的偏旁。」她透露，名字是家人翻了很久字典取的，寄託父母對她幸福美滿、一生順遂的期盼。

由於「梁永祺」與歌手梁詠琪讀音完全相同，她從小便因此遇到不少趣事。她回憶，小學時班主任在課堂播放梁詠琪的歌曲，同學便會集體起鬨。不過，她並不排斥這份「特殊待遇」，反而認為名字讓自己更容易被記住，也因此認識不少朋友。平時熱愛唱歌、喜歡打扮的她，個性開朗活潑。

另一名新生周星馳來自湖北通城，就讀機器人工程專業。他表示，父母因喜愛、崇拜演員周星馳而為他取下這個名字。從求學時期開始，「星爺」、「大明星」便成為伴隨他的外號。

「經常有人聽到我的名字就十分驚訝。」周星馳說，自己其實很喜歡這個名字，但個性與影視作品中幽默風趣的「星爺」截然不同，「可能更加內向」。

今年暑假，周星馳前往巨生機器人公司實習，累積專業經驗。他表示，進入大學後，希望先摸清機器人工程的就業方向、找準定位，再進一步鑽研。

兩名撞名新生雖自帶「明星光環」，卻沒有停留在名字帶來的關注上，而是早早規劃學習與職涯方向，帶著暑假期間累積的實踐經驗，準備在武漢開啟自己的大學生活。