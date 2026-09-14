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中企「應收帳」飆破28兆 平均回收期72天 官方將整治

記者謝守真／綜合報導
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中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元...
中國企業回款難問題持續，規模以上工業企業應收帳款截至7月底達人民幣28.88兆元，平均回收期71.9天，小微企業資金周轉壓力也隨之升高。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國工業企業應收帳款達28.88兆元，年增8.5%
  • 重點二：中小企業回款困難普遍，部分現金流僅能撐2.8個月。
  • 重點三：官方推60日付款規則，並整治超長帳期與電子憑證。

中國經濟疲軟已導致企業回款日益艱難。官方數據顯示，截至今年7月底，規模以上工業企業應收帳款達28.88兆元（人民幣，下同，約4.3兆美元），年增8.5%，平均回收期約72天。面對中小企業資金周轉壓力日增，中國官方宣示將出手治理。

北京大學等機構調查顯示，超過六成受調查中小企業經營者存在應收帳款難以回收的問題，約六分之一經營者的應收帳款超過當季營收兩倍，對流動性形成較大負擔。

同時，上述調查顯示，中小經營者現有現金流平均可維持2.8個月，其中11.6%的經營者持有現金已無法維持正常運轉，另有21.5%可維持一個月以內，顯示部分企業面臨較大的資金周轉壓力。

數據顯示，近十年來，中國企業應收帳款情況明顯惡化。2016年底，中國規模以上工業企業應收帳款餘額為12.6兆元，當年平均回收期約37.9天至39.5天。

中國國務院辦公廳近日發布「關於加強中小企業回款難問題治理有關工作的通知」，國務院新聞辦公室預計14日舉行記者會，由工信部、人行、證監會等相關單位說明當前加強中小企業回款難問題治理工作情況。

上述通知要求健全行業帳款支付規則，引導大型企業特別是龍頭企業承諾自貨物、工程、服務交付之日起60日內以現金方式向中小企業支付帳款；中央企業對中小企業全部採用現金支付，對大型企業保持合理的現金支付比率。

同時，對故意拉長帳期的大型企業，多部門展開聯合約談並督促整改。政府採購專案全額採用現金支付，將及時支付情況納入政府採購專案監管範圍；支持大型企業透過貸款、發債融資置換應付帳款，及時向上下游中小企業支付現金。

通知亦規範管理非現金支付工具，壓減電子憑證最長付款期限至六個月，電子憑證服務平台不得新開立付款期限超過六個月的電子憑證，商業銀行、應收帳款承購商不得為付款期限超過六個月的電子憑證提供融資。

針對企業回款艱難問題，中國國務院將舉行記者會，由工信部、人行等單位說明相關治理工...
針對企業回款艱難問題，中國國務院將舉行記者會，由工信部、人行等單位說明相關治理工作。（中新社）

精華 FAQ

  • 截至今年7月底，規模以上工業企業應收帳款達28.88兆元，年增8.5%，平均回收期約72天，顯示企業回款速度明顯放慢，資金占用壓力持續上升。

  • 調查顯示，超過6成中小企業經營者有應收帳款難回收問題，約1/6的應收帳款超過當季營收2倍；其現金流平均僅能維持2.8個月，部分甚至難以正常運轉。

  • 相關通知要求大型企業承諾60日內以現金支付中小企業帳款，中央企業原則上全額現金支付；同時壓減電子憑證期限至6個月，並對拖延付款企業展開聯合約談與整改。

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