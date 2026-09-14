河北農大迎新大獎 送4年早餐券 網友笑：另類強迫早起

河北農業大學農學院一名大一新生幸運抽中四年免費早餐。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 河北農業大學迎新晚會抽出4年免費早餐頭獎，引發網友熱議，校方也同步推出健身券、觀影券與紅包雨等多項獎品。

河北農業大學近日舉辦迎新生文藝晚會，校方祭出多項獎品，其中頭獎竟是「大學四年免費早餐 」，由農學院一名大一新生幸運抽中。消息曝光後迅速引發熱議，不少人直呼羨慕，也有人笑稱，這份看似超值的福利，意外成了「另類強迫早起」。

綜合媒體報導，河北農業大學10日晚間舉行迎新晚會，活動安排抽獎環節，頭獎名額僅有一個，獎品並非現金或3C產品，而是中獎學生在大學四年期間，可以免費享用校內食堂早餐。

校方表示，中獎學生的相關資訊已同步錄入校園系統，未來四年就讀期間，可隨時前往校內食堂免費吃早餐，不設額外限制，也沒有其他隱藏條件。換句話說，只要是在校期間符合早餐供應時段，中獎學生便可享有免費早餐福利。

河北農業大學迎新會送出多項特別的獎品，在網上引起關注。（取材自微博）

有媒體估算，大學生四年扣除寒暑假及其他假期，在校期間吃早餐的天數可能超過1200天，以每天早餐費計算，累積價值可能超過人民幣1萬元（約1490美元），讓不少網友直呼「這才是真正的開學大禮」。

不過，這項獎品也引發不少趣味討論。有網友開玩笑表示，「這下每天不得不早起了」、「免費早餐的代價是早起」，認為對習慣睡懶覺的大學生而言，福利背後似乎也帶有一點「強迫養成早起習慣」的意味。也有人羨慕表示，「我上大學只有軍訓和校規」、「能不能轉學重讀」，甚至稱這名新生根本是「錦鯉附體」。

除了四年免費早餐，河北農大迎新晚會還準備多項獎品，包括五個宿舍可獲得一學期免費健身券，中獎學生及室友可到校內健身場所使用；另有八個班級獲得專屬集體觀影券，讓獎品從個人福利延伸至宿舍及班級。

活動現場還安排「紅包雨」環節，校方利用無人機在操場上空撒下5000份紅包，內容包括零食及飲品兌換券，品項有桃酥、紅棗、瓜子及飲料等。校方工作人員表示，相關獎品部分來自學校產學研基地的農產品，包括番茄、小黃瓜、牛奶等，藉此將迎新活動與學校特色及農產品推廣結合。

這場別出心裁的迎新晚會，也因「四年免費早餐」意外成為話題焦點，網友笑稱，這名新生不只抽中大獎，也可能從入學第一天起，就開啟了「每天早起吃早餐」的大學生活。

河北農業大學迎新會送出多項特別的獎品，在網上引起關注。（取材自微博）