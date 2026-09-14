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衡陽高校迎新擺600桌宴席免費吃 10道菜、1桌成本700元

中國新聞組／北京14日電
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湖南交通工程學院擺600桌宴席，新生和家人吃得十分開心。（視頻截圖）
湖南交通工程學院擺600桌宴席，新生和家人吃得十分開心。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湖南衡陽高校為迎接2026級新生，豪擺600餘桌免費迎新宴。
  • 重點二：每桌10道衡陽特色菜，含土頭碗等，單桌成本約700元。
  • 重點三：校方稱活動為歷年最大規模，旨在歡迎新生與家長報到。

湖南衡陽一所大學日前為迎接2026級新生，豪氣擺設600餘桌宴席，免費招待新生及家長用餐。每桌準備10道衡陽地方特色菜，包括當地名菜「土頭碗」，每桌成本約700元（人民幣，下同，約美元），引發網友熱議。

據極目新聞報導，9月12日是湖南交通工程學院2026級新生報到日，校方在校園人工湖旁搭起大型棚子，安排「前程似錦宴」，並向新生及家長發放免費餐券。現場宴席分中午及晚上兩個時段，共擺設600餘桌，讓前來報到的學生及家長可以免費用餐。

多名家長在社交平台發布現場影片，畫面可見大棚內擺滿餐桌，不少新生與家長一起用餐，氣氛熱鬧。網友留言表示，「我懶得排隊就沒去，早知道這麼多菜，我一定要去」，也有人羨慕表示「我們學校怎麼沒有」。

迎新宴現場。（視頻截圖）
迎新宴現場。（視頻截圖）

據報導，從流出的菜單可見，這場迎新宴被命名為「前程似錦宴」，共提供10道菜，每道菜都取了寓意吉祥的名稱。其中，殺豬菜取名「聚力共進」、蒸魚名為「躍鯉登程」、白切雞則稱為「守正篤行」，菜色以衡陽當地特色為主，並包括當地知名菜式「土頭碗」。

湖南交通工程學院負責後勤服務的一名老師13日證實，學校確實安排了這場迎新宴，主要是為表達對新生及家長的歡迎。校方發放餐券，新生及家長憑券即可免費用餐。該名老師表示，每桌約10道菜，單桌成本約700元，當天中午及晚上合計擺設600餘桌。

老師透露，學校過去也曾舉辦類似迎新宴，但今年規模是歷年最大。至於宴席所需的具體總支出，校方未進一步說明。

公開資料顯示，湖南交通工程學院位於湖南衡陽，前身為1991年創辦的衡陽市中南技工學校，2004年升格為高等職業院校，2005年更名為湖南科技經貿職業學院；2014年經教育部批准，升格為全日制普通本科院校，並更名為湖南交通工程學院。

新生和家長的就餐券。（視頻截圖）
新生和家長的就餐券。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 學校在9月12日新生報到日於校園內搭棚設宴，分中午與晚上兩個時段，合計擺設600餘桌，向新生及家長發放免費餐券，憑券即可入席用餐。

  • 宴席共10道菜，多以衡陽地方風味為主，並取吉祥菜名，如殺豬菜叫「聚力共進」、蒸魚叫「躍鯉登程」、白切雞叫「守正篤行」，還包含知名菜式土頭碗。

  • 負責後勤的老師表示，舉辦宴席主要是表達對新生與家長的歡迎，今年規模為歷年最大，單桌成本約700元；消息曝光後，網友紛紛留言稱羨，認為相當難得。

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