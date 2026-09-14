HYROX北京站／澳洲女選手失禁 滿腿排泄物完賽…還奪冠

女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： HYROX北京站澳洲選手失禁仍完賽奪冠，引發爭議。

HYROX北京站澳洲選手失禁仍完賽奪冠，引發爭議。 重點二： 排泄物污染賽道與器械，後續選手踩到異物打滑。

排泄物污染賽道與器械，後續選手踩到異物打滑。 重點三：主辦方未即時制止並事後消殺撤換器材，遭批處置失當。

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HYROX室內體能耐力賽事北京站12日登場，原本應該是一場體力與耐力的較勁，卻因為一場意外成了「最有味道」的比賽。澳洲 女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中大便失禁，但她並未因此退賽，一路拖著排泄物完成賽事，最終奪下冠軍。賽後Wietrzyk在社群平台貼出開心嘟嘴照，並發文「贏就是贏」，遭網友砲轟「惡心」、「自私」、「賽道不是你證明意志力的廁所」。面對不斷湧入的負評，Wietrzyk刪除該動態，並關閉其參加HYROX北京站相關帖文的留言功能。

綜合上觀新聞、封面新聞等媒體報導，現場畫面顯示，Wietrzyk在完成第三站項目時，身體還沒有出現狀況，但到了第四站波比跳時，整個腿部明顯沾有黃色排泄物，賽道上的異物更導致後方選手不慎踩中打滑。但Wietrzyk仍持續完成後續項目，最終以約1小時1分鐘的成績完賽奪冠。

當時，現場裁判發現Wietrzyk大便失禁後，第一時間上報賽事管理群，並移走部分墊子提醒其他選手繞行，但全程沒有人出面制止她繼續比賽，導致波比跳地毯、划船機、沙袋等器械都可能被汙染。有預備參加次日賽事的選手直言：「想想都惡心，尤其我們用的是同一個賽道。」

目擊者翟女士質疑，此前曾有選手因喝水濺到臉上就被罰時2分鐘，但Wietrzyk在汙染室內場地及器械的情況下，竟能順利完賽且未獲任何處罰。網友也批評主辦方未能及時介入，無視病毒細菌繼續傳播的風險；也有聲音質疑主辦方對外國明星選手採取特殊對待。

賽後Wietrzyk在Instagram發布限時動態慶祝勝利，並表示要嘛對自己狠，要嘛就回家，「贏就是贏（a win is a win）」，並稱自己身體很快恢復，還附上獎牌和王冠的表情符號，未對失禁事件做過多解釋或道歉。

Wietrzyk的反應引來網友兩極化的討論，有的支持她堅持完賽這種毅力，「她很勇敢，展現驚人的意志力，不想輸給身體的意外」；有的人則譴責她不顧他人感受、影響賽事環境和衛生，以及給其他選手帶來健康威脅，「體育精神和成績建立在對別的運動員、觀眾的漠視上，這對別人公平嗎？」「怕是把其他人都惡心走了才得的冠軍吧」。

據了解，Joanna來自澳洲，是目前HYROX世界紀錄保持者，她在賽事進行到第四站時出現失禁狀況，排泄物汙染地膠、雪橇墊、共用器械。後面還有不少選手在同一片場地比賽，有人踩到異物打滑，但賽事現場並沒有被及時叫停。主辦方賽後發布聲明，說明已全面消殺、撤換器械。

Joanna Wietrzyk賽後PO文稱「贏就是贏」，引發爭議。（取材自微博）

女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）