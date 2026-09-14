我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

HYROX北京站／澳洲女選手失禁 滿腿排泄物完賽…還奪冠

中國新聞組／北京14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）
女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HYROX北京站澳洲選手失禁仍完賽奪冠，引發爭議。
  • 重點二：排泄物污染賽道與器械，後續選手踩到異物打滑。
  • 重點三：主辦方未即時制止並事後消殺撤換器材，遭批處置失當。

▲ 影片來源：YouTube平台＠playc.8（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

HYROX室內體能耐力賽事北京站12日登場，原本應該是一場體力與耐力的較勁，卻因為一場意外成了「最有味道」的比賽。澳洲女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中大便失禁，但她並未因此退賽，一路拖著排泄物完成賽事，最終奪下冠軍。賽後Wietrzyk在社群平台貼出開心嘟嘴照，並發文「贏就是贏」，遭網友砲轟「惡心」、「自私」、「賽道不是你證明意志力的廁所」。面對不斷湧入的負評，Wietrzyk刪除該動態，並關閉其參加HYROX北京站相關帖文的留言功能。

綜合上觀新聞、封面新聞等媒體報導，現場畫面顯示，Wietrzyk在完成第三站項目時，身體還沒有出現狀況，但到了第四站波比跳時，整個腿部明顯沾有黃色排泄物，賽道上的異物更導致後方選手不慎踩中打滑。但Wietrzyk仍持續完成後續項目，最終以約1小時1分鐘的成績完賽奪冠。

當時，現場裁判發現Wietrzyk大便失禁後，第一時間上報賽事管理群，並移走部分墊子提醒其他選手繞行，但全程沒有人出面制止她繼續比賽，導致波比跳地毯、划船機、沙袋等器械都可能被汙染。有預備參加次日賽事的選手直言：「想想都惡心，尤其我們用的是同一個賽道。」

目擊者翟女士質疑，此前曾有選手因喝水濺到臉上就被罰時2分鐘，但Wietrzyk在汙染室內場地及器械的情況下，竟能順利完賽且未獲任何處罰。網友也批評主辦方未能及時介入，無視病毒細菌繼續傳播的風險；也有聲音質疑主辦方對外國明星選手採取特殊對待。

賽後Wietrzyk在Instagram發布限時動態慶祝勝利，並表示要嘛對自己狠，要嘛就回家，「贏就是贏（a win is a win）」，並稱自己身體很快恢復，還附上獎牌和王冠的表情符號，未對失禁事件做過多解釋或道歉。

Wietrzyk的反應引來網友兩極化的討論，有的支持她堅持完賽這種毅力，「她很勇敢，展現驚人的意志力，不想輸給身體的意外」；有的人則譴責她不顧他人感受、影響賽事環境和衛生，以及給其他選手帶來健康威脅，「體育精神和成績建立在對別的運動員、觀眾的漠視上，這對別人公平嗎？」「怕是把其他人都惡心走了才得的冠軍吧」。

據了解，Joanna來自澳洲，是目前HYROX世界紀錄保持者，她在賽事進行到第四站時出現失禁狀況，排泄物汙染地膠、雪橇墊、共用器械。後面還有不少選手在同一片場地比賽，有人踩到異物打滑，但賽事現場並沒有被及時叫停。主辦方賽後發布聲明，說明已全面消殺、撤換器械。

Joanna Wietrzyk賽後PO文稱「贏就是贏」，引發爭議。（取材自微博）
Joanna Wietrzyk賽後PO文稱「贏就是贏」，引發爭議。（取材自微博）

女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）
女選手大便失禁依然繼續比賽。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 澳洲女選手Joanna Wietrzyk在女子精英組比賽中出現大便失禁，仍一路完成比賽並奪冠。她賽後發文稱「贏就是贏」，因未道歉或說明而引爆網友批評。

  • 排泄物污染了地膠、雪橇墊與共用器械，後續選手在同一賽道比賽時有人踩到異物打滑，現場也擔心病毒與細菌傳播，認為已影響公平與安全。

  • 裁判雖有上報並移走部分墊子，但未即時叫停比賽，賽後才全面消殺、撤換器械；Wietrzyk則以勝利為重、刪文關留言，讓外界質疑其態度與主辦方失職。

澳洲

上一則

王曼昱超越孫穎莎 長達4年「世界第一」寶座易主

下一則

衡陽高校迎新擺600桌宴席免費吃 10道菜、1桌成本700元

延伸閱讀

HYROX北京站 女選手「大便失禁」完賽奪冠：贏就是贏

HYROX北京站 女選手「大便失禁」完賽奪冠：贏就是贏
沒問過選手…台2女將「被取消」世錦賽資格 體操協會遭轟

沒問過選手…台2女將「被取消」世錦賽資格 體操協會遭轟
美網／失球后寶座又輸了冠軍 莎芭蓮卡場邊失控摔拍

美網／失球后寶座又輸了冠軍 莎芭蓮卡場邊失控摔拍
美網／鄭欽文驚天逆轉 連追7局闖16強：運氣終在我這邊

美網／鄭欽文驚天逆轉 連追7局闖16強：運氣終在我這邊

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
廈門大學台灣研究院院長李鵬認為，美國霸權已進入不可逆的衰竭周期，愈來愈沒有能力阻撓中國統一台灣。（取材自中評社）

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

2026-09-13 02:31
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話