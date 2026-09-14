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王曼昱超越孫穎莎 長達4年「世界第一」寶座易主

中國新聞組／北京14日電
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王曼昱。（取材自微博）
王曼昱。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王曼昱以9115分登上女單世界第一，首次超越孫穎莎。
  • 重點二：瑞典大滿貫奪冠拿下2000分，成為她登頂關鍵轉折。
  • 重點三：孫穎莎因積分到期暫居第二，兩人僅差140分仍很接近。

國際乒聯最新世界排名近日更新，中國女乒排名出現變化，27歲的王曼昱以9115分登上女單世界第一，領先孫穎莎的8975分，兩人相差140分。這是王曼昱職業生涯首次登頂世界第一，也意味著孫穎莎長達四年的世界第一位置暫時易主。

網易評論文章指出，王曼昱此次登頂，與她近期在賽場上的強勢表現密切相關。今年上半年，她受到傷病及狀態影響，缺席多站賽事，長時間未能取得單打冠軍，世界排名積分一度被孫穎莎大幅拉開。直到8月瑞典大滿貫，她迎來重要反彈，一路過關斬將，6輪比賽僅丟3局。

決賽面對隊友王藝迪，王曼昱一度陷入苦戰，在第四局以2比7落後的情況下仍咬牙追分，最終以12比10完成逆轉，並以4比2擊敗王藝迪奪冠，拿下關鍵2000分。這場勝利也成為她追趕世界排名的重要轉折點。

賽後談到自己在登頂後豎起食指、比出「1」的慶祝手勢，王曼昱表示，今年上半年自己的狀態並不理想，希望透過冠軍為自己提振信心。對於首次登上世界第一，她也保持清醒，認為世界第一只是階段性的榮譽，不會讓這個頭銜束縛自己，接下來仍會專注於每一場比賽、每一個球。

相較之下，孫穎莎此前長期穩居世界第一。她自2022年7月19日重返榜首後，連續217周、累計224周排名第一，期間拿下世乒賽女單冠軍、世界杯女單三連冠等重要榮譽，今年7月更在美國大滿貫奪冠，取得WTT大滿貫第6座女單冠軍。

此次排名變化，並不完全代表兩人近期實力出現明顯差距；積分更新涉及過往賽事成績到期及替換。孫穎莎去年澳門冠軍賽的1000分到期，僅以300分替補；王曼昱去年同期700分亞軍積分則替換為350分。積分規則的變化，最終讓兩人的排名差距進一步縮小。

隨著9月20日名古屋亞運會開幕，孫穎莎與王曼昱都將參加女單賽事，兩人分守上下半區。若一路晉級，兩人有望在決賽正面交鋒。140分的差距仍十分有限，誰能維持更佳狀態，將成為接下來賽事的焦點。

王曼昱首次登頂，並不意味著一個時代結束，而是中國女乒兩位頂尖選手之間的新一輪競逐正式展開。

精華 FAQ

  • 王曼昱近來狀態回升，尤其在瑞典大滿貫奪冠拿下2000分，成功彌補上半年因傷病與缺賽造成的落後，最終以9115分反超孫穎莎。

  • 孫穎莎雖長期穩居第一，但排名更新涉及舊分到期與替換，她去年澳門冠軍賽的1000分到期後僅以300分替補，導致積分優勢被大幅縮小。

  • 不一定。文章指出這次變動主要受積分規則與過往賽事成績到期影響，兩人分差只有140分，接下來在名古屋亞運會的表現才是觀察重點。

瑞典 孫穎莎

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