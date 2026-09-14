談劉翔安置風波 跳高名將張國偉：沒國家培養就沒有我

張國偉曾是中國頂尖的跳高運動員。（取材自揚子晚報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 張國偉談劉翔安置風波，強調國家培養運動員的重要性。

張國偉談劉翔安置風波，強調國家培養運動員的重要性。 重點二： 他指出中國體育制度讓貧窮孩子有機會靠運動翻身。

他指出中國體育制度讓貧窮孩子有機會靠運動翻身。 重點三：劉翔已完成買斷，退役安置再度引發外界討論。

中國田徑名將劉翔退役後的安置問題近日持續引發關注，「張國偉、劉翔」相關詞條13日上午登上熱搜。退役跳高名將張國偉針對劉翔面臨的「買斷或當教練」選擇發表看法，強調中國與國外體育培養模式不同，並表示，「別斷了很多貧窮孩子的上升途徑。」

揚子晚報報導，張國偉指出，國外不少運動員需要自行負擔體育訓練費用，但中國運動員由國家培養。如果當年需要自己花錢練體育，他坦言自己「肯定不會練」，因為家庭無力承擔相關費用，也不會有今天的成就。他認為，國家體育培養體系為許多家庭條件有限的孩子提供了改變人生的機會。

張國偉1991年出生於山東煙台，曾是中國男子跳高代表性選手。2015年，他在田徑世錦賽男子跳高項目獲得亞軍，同年於鑽石聯賽尤金站跳出2米38，距離朱建華保持的2米39全國紀錄僅差1厘米。其後受到傷病等因素影響，狀態下滑，2016年里約奧運 僅跳出2米22，無緣決賽。

2020年初，張國偉宣布退役，並表示自己「真的跳不動了」。2021年，他宣布復出，改以自費方式聘請團隊、搭建訓練場館及參加比賽。2022年底起，他陸續以個人身分參加海外小型賽事，並取得多枚金牌。

此次討論源於劉翔近期公開談及自己的退役安置。8月26日，劉翔在微博發文表示，體育局要求他在「買斷」和「當教練上班」之間二選一，並向網友徵求意見。上海市體育局隨後表示，劉翔是上海優秀運動員，對上海體育作出突出貢獻，相關部門已與他溝通，將依照運動員退役安置規定，主要透過組織安置或自主擇業方式妥善處理。

劉翔其後再發文表示，自己退役多年卻一直沒有正式離開，突然被要求接受安置，令他感到迷茫。他認為自己沒有執教經驗，若突然擔任教練可能影響其他運動員；至於「買斷」一詞，他也表示陌生。

9月10日，劉翔再度公開說明，稱自己已於9月1日完成買斷，獲得49.4萬元（人民幣，下同，約7.36萬美元）買斷費；2015年4月7日至今所得工資及補助共98萬2935元，已全數捐給中華慈善總會，用於西藏泥石流救災。他同時呼籲，應認真考慮退役運動員的未來出路，讓安置方式更加靈活多樣。

劉翔是中國田徑代表人物，曾在2004年雅典奧運男子110米欄奪冠，也是亞洲田徑史上首位集奧運、室內及室外世錦賽、國際田聯大獎賽總決賽冠軍及世界紀錄保持者於一身的運動員。此次安置風波，也再次引發外界對退役運動員保障及職業轉型問題的討論。

張國偉連發兩條微博，疑回應劉翔退役安置問題。（取材自微博）