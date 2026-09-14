情牽兩岸 贛台青年短影音透過光影與交流

贛台薈．第三屆贛台青年短視頻創作大賽頒獎儀式，在江西廬山舉行，700多名兩岸民眾齊聚現場，共賞兩岸青年影像佳作。（本報江西廬山傳真）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 第三屆贛台青年短視頻大賽在江西廬山舉行頒獎。

第三屆贛台青年短視頻大賽在江西廬山舉行頒獎。 重點二： 活動吸引700多名兩岸民眾共賞青年影像作品。

活動吸引700多名兩岸民眾共賞青年影像作品。 重點三：多個獎項揭曉，展現贛台青年交流與融合成果。

贛台薈．第三屆贛台青年短視頻（短影音）創作大賽頒獎儀式，日前在江西廬山舉行。作為第20屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會的重要專題活動之一，本次頒獎儀式吸引了700多名兩岸民眾齊聚現場，共賞兩岸青年影像佳作。

江西省台辦主任蔡清平，九江市政府副市長陳水連，江西省教育廳副廳長范洪輝，共青團江西省委副書記肖如恩，南昌大學副校長王立，中新社江西分社社長王修君，南昌職業大學黨委書記劉志剛，江西省台辦副主任沈兵秋等出席頒獎儀式。

蔡清平致辭表示，青年是兩岸關係的未來，連續三年舉辦贛台青年短視頻大賽，越來越多的台灣青年拿起鏡頭、記錄贛鄱、定格美好、傳遞真情。

小小短視頻，承載了青春力量，講述了兩岸溫情，記錄了融合篇章。希望以光影為媒、以交流為橋，讓更多台灣青年讀懂江西、感受真實的中國大陸；以青春為筆、以文化為魂，讓兩岸青年共同傳承弘揚中華優秀傳統文化；以融合為本、以同心為要，讓兩岸青年深度融入中華民族大家庭。

頒獎儀式現場揭曉了本屆大賽各獎項名單，作品「兩岸青春路安居在南昌」斬獲金獎，「潯．歸」、「台青Vlog：遊會昌戲劇小鎮」獲得銀獎，「兩個故鄉」、「一雙鞋兩岸情」、「以青春科創為炬續贛台融合新篇」獲得銅獎，「一岸煙火兩岸相逢」、「我的兩岸家園」、「一樹繁花兩岸一家--鄱陽花莊堡裡的兩岸櫻緣」、「他鄉亦故鄉—台商黃武勇的兩岸文化交流驛站」、「飲水思源台灣同胞回贛尋根」獲得優秀獎。

作品類單項獎方面，「共此山川」獲最佳兩岸合拍獎，「兩岸一家親贛台一家人」獲得最佳視覺獎，「風箏有風，海豚有海，而他有根了—台胞況凱櫳尋親記」獲得最佳敘事獎，「小小的我大大的家」獲得最佳創意獎，「台青看望抗美援朝百歲老兵，深知和平可貴」獲得最佳人氣獎。