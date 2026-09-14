任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
中國出入境新規15日正式上路，卻傳出華為創辦人任正非一家人神祕失聯，甚至可能循海路離開中國。消息在網路上傳得沸沸揚揚，但相關證據只有一張疑似華為內部通訊軟體的對話截圖，內容稱華為董事長梁華連續兩天無法聯繫任正非，轉而聯絡副董事長孟晚舟，但同樣無法取得聯繫。有網友質疑消息可能性，吐槽「開局一張圖，文字全靠編」，事件真實性難以確認。
綜合媒體報導，X平台上近日流傳一張疑似華為內部通訊軟體的對話截圖，內容稱華為董事長梁華連續兩天無法聯繫任正非，轉而聯絡副董事長孟晚舟，但同樣無法取得聯繫。截圖進一步聲稱，任正非妻子蘇薇、小女兒姚安娜等家人也「失聯」，涉及人數超過十人。
該截圖內容還指出，監控畫面顯示，有一輛保母車11日凌晨從任正非住所駛往深圳大鵬半島鹿嘴一帶，由於大鵬半島緊鄰海岸線，加上社群頻傳深圳華為總部周遭疑似有大批武警進駐，引發外界瘋狂猜測任正非一家可能循水路出逃。
網友對於「任正非出逃」的傳聞議論紛紛，有人認為「華為基本上崩盤了，現在只是靠著政府補貼，吊著一口氣，所以如果他們真的逃跑，也是意料之中的事」，也有人覺得當年中國政府大費周章才把孟晚舟弄回國，不可能輕易讓這一家人溜走；還有網友分析，華為與中國政府和權貴高層有深度連結，要是任正非真跑了，就是打臉習近平。
雖然網路上言之鑿鑿，但相關傳聞除了一張對話截圖和一段數秒的武警視頻外，沒有其他證據，有網友反問，如果任正非真的帶著家人離境，華為及中國相關部門不可能毫無動靜。另有人認為，任正非與華為的特殊地位，使得其家族成員若要集體離境，本身就會受到高度關注；台灣財經網紅胡采蘋也直言，這種情況「不太可能是真的」。而網路瘋傳的武警視頻，則有網友指出是舊影片的移花接木。
傳聞稱任正非與家人突然失聯，甚至可能循海路離開中國，並牽涉華為總部周邊疑似有武警進駐。但目前相關內容多來自網路轉傳，缺乏可驗證的正式證據。 主要證據只有一張疑似華為內部通訊截圖，以及一段數秒的武警視頻。由於沒有更多獨立來源佐證，且有網友指出影片可能是舊片移花接木，因此可信度偏低。 網友看法兩極，但多數人質疑消息來源與真實性，甚至嘲諷「開局一張圖」。另外也有評論認為，任正非與華為地位特殊，若真集體離境不可能毫無動靜。
精華 FAQ
傳聞稱任正非與家人突然失聯，甚至可能循海路離開中國，並牽涉華為總部周邊疑似有武警進駐。但目前相關內容多來自網路轉傳，缺乏可驗證的正式證據。
主要證據只有一張疑似華為內部通訊截圖，以及一段數秒的武警視頻。由於沒有更多獨立來源佐證，且有網友指出影片可能是舊片移花接木，因此可信度偏低。
網友看法兩極，但多數人質疑消息來源與真實性，甚至嘲諷「開局一張圖」。另外也有評論認為，任正非與華為地位特殊，若真集體離境不可能毫無動靜。
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