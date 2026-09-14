任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

華為創辦人任正非。（路透）

中國出入境新規15日正式上路，卻傳出華為 創辦人任正非 一家人神祕失聯，甚至可能循海路離開中國。消息在網路上傳得沸沸揚揚，但相關證據只有一張疑似華為內部通訊軟體的對話截圖，內容稱華為董事長梁華連續兩天無法聯繫任正非，轉而聯絡副董事長孟晚舟 ，但同樣無法取得聯繫。有網友質疑消息可能性，吐槽「開局一張圖，文字全靠編」，事件真實性難以確認。

綜合媒體報導，X平台上近日流傳一張疑似華為內部通訊軟體的對話截圖，內容稱華為董事長梁華連續兩天無法聯繫任正非，轉而聯絡副董事長孟晚舟，但同樣無法取得聯繫。截圖進一步聲稱，任正非妻子蘇薇、小女兒姚安娜等家人也「失聯」，涉及人數超過十人。 Ｘ上帳號「橘子@CHZIKJ」發文貼出截圖寫下，華為內部人士投稿：任正非一家疑似跑路，甚至有網友猜測是不是走海路？（翻攝自X平台橘子@CHZIKJ）

該截圖內容還指出，監控畫面顯示，有一輛保母車11日凌晨從任正非住所駛往深圳大鵬半島鹿嘴一帶，由於大鵬半島緊鄰海岸線，加上社群頻傳深圳華為總部周遭疑似有大批武警進駐，引發外界瘋狂猜測任正非一家可能循水路出逃。

網友對於「任正非出逃」的傳聞議論紛紛，有人認為「華為基本上崩盤了，現在只是靠著政府補貼，吊著一口氣，所以如果他們真的逃跑，也是意料之中的事」，也有人覺得當年中國政府大費周章才把孟晚舟弄回國，不可能輕易讓這一家人溜走；還有網友分析，華為與中國政府和權貴高層有深度連結，要是任正非真跑了，就是打臉習近平。

雖然網路上言之鑿鑿，但相關傳聞除了一張對話截圖和一段數秒的武警視頻外，沒有其他證據，有網友反問，如果任正非真的帶著家人離境，華為及中國相關部門不可能毫無動靜。另有人認為，任正非與華為的特殊地位，使得其家族成員若要集體離境，本身就會受到高度關注；台灣財經網紅胡采蘋也直言，這種情況「不太可能是真的」。而網路瘋傳的武警視頻，則有網友指出是舊影片的移花接木。 社群傳出深圳華為總部周遭疑似有大批武警進駐，但有網友懷疑影片遭移花接木。(視頻截圖)