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蕭敬騰杭州演唱會「接吻鏡頭」害情侶分手？真相令人意外

中國新聞組／北京14日電
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台灣男歌手蕭敬騰12日在浙江杭州黃龍體育場開演唱會，在接吻鏡頭（KISS CAM）環節中，大螢幕拍到一對情侶，男方想親旁邊女友，卻被無情推開，更戳心的是，該名女友隨即轉頭親吻另一旁的女性友人。相關影片在網路上瘋傳，許多網友同情男方遭遇，還一度有自稱是男方的網友出面說自己心靈受到重創，已與女友分手。

隨著輿論發酵，兩名當事人出面補拍親吻視頻回應爭議，還開直播表示他們在大螢幕上的互動是配合鏡頭玩梗，兩人感情並未出現問題，女方更直言：「放心放心，我倆會鎖死的。」

男方索吻遭拒的名場面出現在蕭敬騰杭州演唱會的KISS CAM環節，從網傳影片中可看到，當時鏡頭捕捉到一對穿情侶裝的男女，男子發現被鏡頭拍到後，轉頭想親吻女友臉頰，卻遭女方頭也不回地舉手將男友的頭推回去。男方遭狠心推開後，只能尷尬揮舞螢光棒，但數秒後，女主角又主動轉頭親吻另一旁的女性友人，男方見狀，又嘗試親近女友，但同樣遭阻止，尷尬情境透過大螢幕全場放送。

男生在蕭敬騰演唱會上向女友索吻，慘遭拒絕。（取材自微博）
男生在蕭敬騰演唱會上向女友索吻，慘遭拒絕。（取材自微博）

影片曝光後在網路上引發熱議，許多網友解讀成是情侶感情破裂，還有多個不同IP的帳號冒充男方，發文稱自己心靈遭到重創，已與女友分手。就此，一場演唱會插曲演變成情感悲劇，出現大量心疼男方、抨擊女方的評論。

隨著輿論發酵，當事情侶出面發生，強調兩人在大螢幕的互動是提前溝通好的玩梗，純粹刻意逗樂現場觀眾。兩人還拍了視頻，把當天沒親成的吻補上了，證明彼此感情沒出問題。女方還開直播向網友宣示：「網上說什麼已經分手啦，那個人我都不認識，放心放心，我倆會鎖死的。」

當事情侶隨後拍了親吻視頻，證明兩人感情沒出問題。（視頻截圖）
當事情侶隨後拍了親吻視頻，證明兩人感情沒出問題。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 因為大螢幕拍到一對情侶互動反差極大，男方想親吻卻被推開，女方又轉親女性友人，畫面被網友解讀成感情生變，迅速在網路發酵。

  • 影片曝光後，許多網友以為兩人當場鬧翻，甚至還有冒充男方的帳號發文稱自己心靈受創、已與女友分手，讓謠言越傳越大。

  • 兩人出面補拍親吻視頻，並開直播說明大螢幕上的互動是事先溝通好的玩梗，感情沒有問題，女方也強調兩人會一直在一起。

蕭敬騰

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