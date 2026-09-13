蘋果折疊機中國現搶購潮 逾百萬人預購 黃牛喊到人民幣9.9萬元

2026年9月9日，蘋果發表了可折疊iPhone Duo。（歐新社）

蘋果日前新發表其首款折疊機iPhone Duo，預定10月16日在中國開放預購。中國媒體報導，蘋果這款折疊機已出現搶購風潮，光是在大型電商 京東自營店預約購買者就已突破113.9萬人。而中國手機市場常見的「代購黃牛」也趁機哄抬，甚至喊到人民幣9.9萬元（約1.4萬美元）的天價。

綜合中國媒體先前報導，iPhone Duo將於10月16日晚間8時在中國開放預購，並於10月23日正式發售，最基本256GB款的官方建議價為1萬5999元，最高規格的2TB款則達2萬6499元。

界面新聞報導，在一些中國網路平台上，已有人看準這股熱潮，大量代購黃牛推出iPhone Duo的「首發代搶」服務，需要加價500元至1000元不等，更有黃牛喊出總價5萬9999元甚至9.9萬元的天價，但目前尚無成交紀錄。

而截至目前為止，有成交的最基本款代購價則達3萬9999元，較官方建議價足足高出2.4萬元，溢價幅度達150%。報導形容，「首發溢價」的「狂熱氛圍已然拉滿」。

報導指出，iPhone Duo在中國瘋狂溢價的原因，在於蘋果目前的產能極低，其採用的液態金屬軸承加工難度極高，量產良率一度僅有30%至65%，且傳出臨近發布時日產量僅有數百支。

中國手機產業分析師郭明錤則預測，iPhone Duo今年第3季全球備貨量可能僅有50萬至100萬部，到今年底的出貨量預計也僅700萬至800萬部。相形之下，iPhone 18 Pro系列到今年底的出貨量預計達2000萬至2200萬支。這使得iPhone Duo的稀有性被放大。