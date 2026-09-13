中國姐弟遭離奇勒索31萬美元 地點竟在智利「警局」

涉案團伙涉嫌搭建「假警局」、冒充警察及FBI探員，勒索中國籍姐弟3億智利比索，涉案人員被捕 。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 智利檢方披露，一個由警察、前檢察官等人組成的團伙在「假警局」內冒充辦案，勒索中國姐弟3億智利比索，並持續追討餘款。

智利 檢方11日披露一起離奇勒索綁架案，一個由警察、前檢察官等人組成的團伙，涉嫌為勒索兩名中國籍姐弟，搭建「假警局」，不僅安排人員冒充警察、FBI 探員，現場還擺放FBI展架及特朗普畫像，甚至找人假扮「被捕者」，要求姐弟支付3億智利比索（約31.85萬美元）換取自由。

檢方指出，案件發生於8月6日。當天上午，中國公民傅明凱（音）在聖地亞哥市中心與智利男子平托見面後，兩名「智利調查警察」隨即駕車出現，將兩人戴上手銬帶走。實際上，平托也是團伙成員，他以交付銀行本票為由將傅明凱約到指定地點，並配合演出「被捕」戲碼。

兩人隨後被帶到一棟建築地下室，這裡並非正規警務場所，而是團伙為勒索專門布置的「假警局」。現場除了真正涉案的兩名警察，還有人冒充調查警察，並安排人員扮演被捕者。一名被認定為販毒團伙頭目的男子也在場，配合模擬警方辦案。

現場甚至有人冒充FBI探員，並擺放FBI宣傳展架、掛上川普畫像，企圖增加「辦案現場」的可信度。

約一小時後，傅明凱的姐姐傅明霞（音）在律師、前檢察官福迪奇陪同下抵達。檢方指控，福迪奇也是團伙成員，此前正是他向傅明霞「通報」弟弟被捕。

傅明霞進入所謂「辦案場所」後，一名冒充FBI探員的男子向她展示一塊白板，上面繪有所謂「犯罪組織架構圖」，姐弟兩人均被列入其中。對方聲稱已掌握對兩人不利的證據，並告知傅明霞仍有一份逮捕令尚未執行。

隨後，「警察」要求姐弟支付3億智利比索，作為「不再追究案件」的條件，並承諾除恢復兩人自由外，還能協助改善傅明霞伴侶陳永傑的司法處境。陳永傑目前因另一案件在智利北部遭羈押候審，而福迪奇正是其律師。

當天下午2時40分左右，姐弟獲准聯絡熟人籌錢。傅明霞隨後在福迪奇等人陪同下返家，取得3000萬智利比索後交給團伙。兩人之後被要求在數日內補齊剩餘2.7億智利比索，並於下午3時40分左右獲釋。

但勒索並未停止。隔天，一名團伙成員向警方報假案，謊稱姐弟住處附近發生侵占財物案件，藉此讓真正的警務人員駕駛公務車前往住處。兩名涉案真警察進入公寓後，再度要求姐弟支付剩餘2.7億智利比索。

此後，團伙持續發送訊息催款。檢方稱，福迪奇也參與其中，並向受害者表示相關警察「必須向檢察官提交一份警方報告」。8月20日，一名涉案人員甚至前往傅明霞工作的美容中心，多次向店員詢問她的下落。

11日舉行的告知指控聽證會上，包括福迪奇在內的7名被告被控涉嫌犯罪組織、勒索綁架及敲詐勒索等罪名，另有人因冒充警察等行為面臨其他指控。

檢方表示，福迪奇已承認部分被指控事實，但否認相關行為構成綁架。目前他與另外兩名被告已遭羈押候審，其餘4名被告是否採取相同強制措施，仍待後續聽證。