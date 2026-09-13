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小米新車款交付 雷軍又幫車主開車門 民眾爬牆看熱鬧

中國新聞組／北京13日電
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雷軍(右二)出席小米澎程首批車主交付現場。(取材自微博)
雷軍(右二)出席小米澎程首批車主交付現場。(取材自微博)

小米旗下首款增程SUV「澎程」12日在江蘇徐州正式啟動全國交付，首批交付範圍覆蓋75座城市。小米創辦人雷軍親自現身徐州交付現場，為車主開車門、遞上車鑰匙並合影。現場人氣火爆，圍觀人群將交付中心圍得水洩不通，有人甚至爬上圍牆，只為一睹雷軍身影。

綜合媒體報導，這次交付並未安排官方直播，但「雷軍為澎程車主開車門」仍登上微博熱搜第一。雷軍在現場彎腰為車主開門，與車主及家人合影，有車主表示，雷軍「人超級好」、「一點架子都沒有」，還有車主直言「像做了一場夢」，相關現場畫面也在社交平台流傳。

雷軍親自為車主開車門。(取材自微博)
雷軍親自為車主開車門。(取材自微博)

徐州之所以成為澎程全中國交付首站，也有特別安排。徐州古稱「彭城」，與「澎程」讀音相同，因此小米選擇在當地啟動交付。雷軍當天交付的首輛車為N70 Max，之後還將前往上海、杭州、成都等地參與交車活動。

雷軍親自為車主開門的做法，最早可追溯至2024年4月小米SU7首批交付。當時雷軍同樣為車主開門、遞鑰匙、合影及送行，千億大老闆幫自己開車門的行為，讓車主當場「幸福到眩暈」。此後從YU7到新一代SU7，再到如今的澎程，親自交車成為小米汽車交付活動的標誌性安排。

這股由企業高層親自交車的風潮，也逐漸擴散至其他車企。比亞迪總裁王傳福、哪吒汽車前CEO張勇、奇瑞董事長尹同躍，以及華為余承東、賽力斯張興海等，都曾親自參與新車交付，但真正出圈的只有雷軍。

「元氣科技館」評論，雷軍之所以招人喜歡，關鍵在於「他把用戶當回事」。有車主說，雷軍交車時全程彎著腰陪孩子拍照，看到花擋住了孩子的臉，還主動幫忙調整；還有車主在網上留言，「雷總人真的超級好」、「好親切，沒架子」。

不過，雷軍的一切行為終究是為了賣車。「元氣科技館」指出，今年小米汽車的全年交付目標是55萬輛，但截至8月底，小米汽車的累計交付量只有24.6萬輛左右，僅達成目標的44.8%；「一邊彎腰給車主開車門，一邊背著30多萬輛的年度KPI，這就是雷軍此刻的真實處境」。

精華 FAQ

  • 這次交付的是小米旗下首款增程SUV「澎程」，全國交付首站選在江蘇徐州，首批覆蓋75座城市。徐州因古稱「彭城」，與車名讀音相近，因此被特別選為啟動地。

  • 雷軍親自到場為車主開車門、遞上車鑰匙並合影，還陪同家人拍照，現場畫面迅速傳開。由於他一向被視為願意把用戶當回事，相關行為登上微博熱搜第一。

  • 因為小米汽車今年目標是交付55萬輛，但截至8月底累計約24.6萬輛，僅完成44.8%。因此文章指出，雷軍一邊親民交車，一邊仍背負著明顯的銷量壓力。

小米 雷軍 微博

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