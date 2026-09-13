央視前主持人敬一丹逝世 白岩松悼「敬大姐」：再無這麼好的搭檔

敬一丹2017年在安徽合肥簽售新書。(中新社)

中國央視知名主持人敬一丹的女兒王爾晴發布訃告，證實敬一丹13日去世。 敬一丹是央視知名主持人，「敬大姐」也是央視同仁對她的尊稱，與年齡或輩分無關。對許多同事而言，即使敬一丹的年齡與自己的父母輩相近，大家仍習慣稱她「大姐」，而這正是她最喜歡的稱呼。

極目新聞報導，白岩松說，「我和大姐並肩同行超過30年，再也不會有這麼好的搭檔了。７１年的路程，敬大姐走的從容而堅定，始終微笑並充滿好奇的體驗四季，沒有任何遺憾，這一生，值！只願她的家人，悲傷過後，平靜前行，依然笑對前方……。」

在白岩松眼中，敬一丹待人處事始終妥帖、得體。她很少談論時尚，卻從未在鏡頭前穿著不得體的服裝；她說話的語調、做事的分寸，以及與人相處時流露的溫度，都如同她的衣著一般，讓人感到舒服。

敬一丹也以溫暖著稱。水均益曾因節目被撤銷而一度耿耿於懷，後來迎來一對雙胞胎，敬一丹第一時間送上祝福：「小水，祝福你，得到兩個小寶寶比你採訪100個國家元首都幸福，盡情地享受吧。」這番話讓水均益當場潸然淚下。

另據中新網報導，敬一丹剛進央視時，曾有人稱她「老師」，因為她此前確實有大學教師經歷，但她認為同事間稱呼「老師」有些不自在。後來有人改稱她「大姐」，這個稱呼逐漸流傳開來，最終幾乎所有同事都這樣稱呼她。

對於「大姐」這個稱呼，敬一丹曾說：「這也是最讓我舒服的稱呼。」她也曾笑言：「當小白（白岩松）變成老白時，我還是『大姐』。」

如今敬一丹離世，這個伴隨她多年的稱呼，也成為同事與觀眾追憶這位資深主持人的特殊印記。