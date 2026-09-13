孩子多大能擁有手機？每天玩多久？專家提出參考答案
孩子到底幾歲可以擁有自己的手機？每天使用多久才算適當？隨著智慧型手機普及，這些問題成為不少家長的煩惱。新京報報導，孩子長時間滑手機，可能出現作業拖延、睡眠不足、注意力下降等問題。專家提醒，關鍵並非單純禁止手機，而是孩子能否在可控範圍內使用。
報導指出，手機對兒童與青少年並非只有負面影響。線上課程、科普資訊及學習工具可以拓展知識，班級群組與興趣社群也能提供社交及表達空間；繪畫、文字創作及影音內容，則能讓孩子發揮創意。適度聽音樂或觀看休閒內容，也可作為學業壓力下的短暫放鬆方式。
不過，手機使用失控可能造成注意力碎片化、深度閱讀及長時間專注能力下降，睡前滑手機也可能壓縮睡眠時間。長時間使用手機還可能影響視力、頸部健康及身體活動量，過度依賴線上社交則可能影響現實人際互動。此外，網路霸凌、隱私洩露及非理性消費等風險，也值得家長注意。
至於孩子何時適合擁有自己的手機，專家建議不早於12歲，若條件允許，延後擁有智慧型手機的時間可能更為穩妥。
一項2026年刊登於國際兒科期刊「Pediatrics」的研究，追蹤超過1萬名美國青少年從12歲至13歲的健康狀況。研究發現，與12歲時沒有智慧型手機的同齡人相比，擁有自己智慧型手機的孩子，之後一年出現抑鬱症狀的風險高31%，肥胖風險高40%，睡眠不足風險則高62%。
研究也發現，首次取得手機的年齡每提前一年，肥胖風險增加約9%，睡眠不足風險增加約8%。對12至13歲才剛取得手機的青少年而言，第一年尤其值得關注，其出現達到臨床閾值的精神病理學問題，如焦慮、抑鬱等，風險較沒有手機的同齡人高57%，睡眠不足風險則高50%。
不過，判斷孩子是否過度依賴手機，不能只看每天使用多久。更重要的是觀察手機是否已影響生活，例如想減少使用卻屢次失敗、需要愈來愈長時間才能滿足；拿不到手機便煩躁、易怒或不安；因滑手機導致學業下降、作業拖延或犧牲睡眠；逐漸放棄原有興趣及現實社交。
如果孩子一感到無聊、難過或有壓力，就立即拿起手機逃避情緒，甚至向家長、老師隱瞞使用時間或瀏覽內容，並因此頻繁發生家庭衝突，也可能是需要關注的警訊。
專家建議孩子不宜太早擁有手機，原則上至少12歲後再考慮；若家庭條件允許，延後擁有智慧型手機的時間會更穩妥，也更利於建立使用規範。 手機不只帶來娛樂，也能用於線上課程、科普資訊與學習工具，還可參與班級群組、興趣社群，並透過創作、音樂與休閒內容獲得表達與放鬆空間。 重點不是只看使用多久，而是是否影響生活，例如屢次想減少卻失敗、拿不到就焦躁、作業拖延、睡眠被犧牲、放棄興趣社交，或用手機逃避情緒。
精華 FAQ
專家建議孩子不宜太早擁有手機，原則上至少12歲後再考慮；若家庭條件允許，延後擁有智慧型手機的時間會更穩妥，也更利於建立使用規範。
手機不只帶來娛樂，也能用於線上課程、科普資訊與學習工具，還可參與班級群組、興趣社群，並透過創作、音樂與休閒內容獲得表達與放鬆空間。
重點不是只看使用多久，而是是否影響生活，例如屢次想減少卻失敗、拿不到就焦躁、作業拖延、睡眠被犧牲、放棄興趣社交，或用手機逃避情緒。
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