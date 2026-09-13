寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學校長蔡榮根開學演說登上熱搜。(取材自觀察者網)

寧波大學11日舉行2026級新生開學典禮，校長蔡榮根準備了3300多字致辭，不料輪到他發言時突降暴雨。他當場放下講稿，只說三句話便結束致辭，意外衝上熱搜，獲不少網友稱讚「雖然簡短，情意滿滿」。

綜合觀察者網、央廣網報導，開學典禮開始時，天空已下起雨，隨後雨勢時強時弱。輪到寧波大學校長、中國科學院院士蔡榮根發言時，現場突然下起暴雨。

面對台下淋雨的新生，蔡榮根沒有照著原本準備的長篇講稿念下去，而是說：「我要講三句話。」

第一句，他化用歌曲「水手」歌詞：「這點雨算什麼？去年的雨比今年大多了。」勉勵新生不懼風雨、從容前行；第二句是「歡迎大家」；第三句則寄語新生：「祝願大家在寧大好好學習、好好生活」，並盼學生打牢基礎、成就夢想，成為更好的自己。

當晚，寧波大學在官方公眾號公布蔡榮根原先準備的致辭稿，全文超過3300字。這場因暴雨大幅縮短的校長致辭隨後登上熱搜，引發網友討論，不少人留言稱讚「短短三句，情意滿滿」，也有人祝福寧大學生「乘風破浪」。

公開資料顯示，蔡榮根1964年9月出生於浙江杭州，主要從事引力性質、黑洞物理、宇宙學和引力波物理等研究，2017年當選中國科學院院士，2023年3月出任寧波大學校長。

寧波大學1986年由「船王」包玉剛捐資創立，1996年由原寧波大學、寧波師範學院及浙江水產學院寧波分院合併組建新寧波大學。今年該校共錄取6238名本科生、4577名研究生及521名國際生。