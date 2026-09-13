330萬粉絲主播荒唐帶貨：抑菌泡騰片塞下體 可年輕15歲

330萬粉絲的「恩佳N」直播間，主播竟鼓吹抑菌泡騰片能讓人年輕15歲。(取材自澎湃新聞)

擁有330萬粉絲的淘寶 直播間「恩佳N」遭揭長期以減肥、調理及抗老等話術推銷產品，其中一款原本不具治療、護理及保健作用的抑菌泡騰片，竟被宣稱塞入下體可治療多種婦科問題，甚至能讓「全臉年輕9至15歲」。

澎湃新聞報導，「恩佳N」主要販售女裝，也長期銷售減肥、美容護膚等女性產品。主播恩佳被指透過諧音、拆分病名、遮蔽關鍵字及投票 等方式暗示產品功效，並與品牌方上演「砍價」戲碼刺激消費。

在一場打著某985大學「溯源」旗號的減肥產品直播中，共上架「油Baybay植物飲料」、「盈因子雙倉飲」及「燃燃片」3款產品，吸引逾10萬人在線觀看。3款產品均未取得保健食品批准文號及標誌，但恩佳宣稱產品來自大學實驗室，有20年臨床驗證，「任何體質都能瘦」，一個月可減10至25斤，還能改善內分泌代謝卵巢綜合徵及甲狀腺等問題。

直播間還聲稱「盈因子雙倉飲」曾完成逾3000人臨床論證，「有效率達100%，一日可見效，無副作用」。不過，被點名參與研發的大學宋姓教授表示，公司僅委託其團隊以小鼠進行「馬鈴薯提取物」控制體重的初步成分檢測，尚未進行人體實驗，「我們沒給他做產品」，對3款產品的銷售及宣傳也不知情。

另一款「天山雪蓮口服液」則被宣稱「可治療一切寒症」，並將肥胖、結節、囊腫等歸因於體寒，聲稱可「調體質、治未病」。直播間引用研究時，還將論文題目「天山雪蓮對乳腺癌的潛在治療作用」中的「潛在」兩字省略。

更誇張的是「寇施婭NAD+抑菌片」。恩佳宣稱產品可治療女性炎症、不孕、卵巢囊腫及HPV等問題，並能逆轉衰老、改善睡眠，讓臉年輕9至15歲。

現場演示環節，恩佳用水杯模擬、演示，稱產品塞入體內「三秒鐘就開始冒泡泡」，向上作用於宮頸、子宮、卵巢等，進而作用於全身，宣稱該產品黏膜吸收速度「比打吊水還要快」，1顆產品等效口服NAD+（輔酶I）膠囊接近200天的攝入量。

恩佳列出的所謂參考用量中，宮頸外陰問題需要7支，月經紊亂需10支，囊腫、結節類問題需要20支以上，不孕不育需10支，HPV需要40支。她還推薦40歲以上人群加大用量。

然而，產品包裝顯示，該商品實為泡騰片，不含NAD+，有效成分為外用廣譜消毒劑醋酸氯己定，且明載「不具有治療、護理和保健作用」。

「恩佳N」另以「國家級細胞實驗室溯源」為名銷售多款「幹細胞」、「外泌體」概念護膚品，宣稱效果堪比醫美及除皺針。但記者查詢發現，相關產品均為普通化妝品，成分未包含幹細胞。中國國家藥監局也曾指出，「幹細胞化妝品」屬偽概念，目前尚無相關臨床研究。

「恩佳N」直播間上架的「雪蓮飲」產品鏈接和功效展示鏈接。(取材自澎湃新聞)