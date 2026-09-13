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本科非北大 念北大碩士沒用？女被減薪曝「第一學歷歧視」

中國新聞組／北京13日電
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北大碩士由於本科不是北大，年薪被降5萬掀熱議。圖為北大畢業生合影留念。(中新社資...
北大碩士由於本科不是北大，年薪被降5萬掀熱議。圖為北大畢業生合影留念。(中新社資料照片)

北京大學碩士陳女士近日求職，拿到某私立學校40萬（人民幣，下同）年薪offer，卻在對方得知她本科是成都理工大學後，臨時要求降薪5萬至35萬，讓努力拿到雙一流碩士學位的陳女士相當氣憤。無獨有偶，一名東北農大碩士通過某互聯網工廠五輪面試，卻在入職審核時因第一學歷是專科而被拒絕，讓他直呼「我感覺這些年的努力，好像一下子全白費了。」兩起事件隨即引發輿論對「第一學歷歧視」殘酷潛規則的質疑。

據荔枝新聞報導，陳女士2013年考入成都理工大學，畢業後考上了北京大學研究所並取得碩士學位。原以為拿了雙一流碩士後，求職會一帆風順，畢業那年，她拿到了一家私立學校的offer，年薪40萬元，為此還放棄了其他機會。可隨後，對方卻因她的「第一學歷」要求重新面試，並將年薪降至35萬元。「我當時氣炸了，就算找不到工作，也不去了」，陳女士說。

另據海報新聞報導，湖南懷化的小繆2018年考入湖南環境生物職業技術學院，意識到專科學歷在求職中的限制，2021年透過湖南省統招專升本考試，2023年考取東北農業大學農藝與種業碩士。畢業後，他通過某家頭部互聯網大廠的五輪線上面試，卻止步於入職前的資料審核環節，至今他的耳邊仍反覆迴響著HR的那句話：「你第一學歷是專科，無法繼續推進入職流程。」

而當時，他已辭掉了原來的工作。小繆說：「我感覺這些年的努力，好像一下子全白費了。」

小繆和陳女士的遭遇並非個例。教育部2025年11月發布數據顯示，2026屆全國普通高校畢業生規模預計達1270萬人，同比增加48萬人。在龐大的求職基數面前，部分企業為降低篩選成本，便傾向於用學歷標籤進行快速過濾。而「第一學歷」，正是其中最常見的一張過濾網，早已是潛藏於一些企業的篩選系統，在應屆生求職市場中，卻築起一道看不見的高牆，橫亙在無數奮力突圍的年輕人面前。

據觀察者網報導，而事實上，「第一學歷」本身是個偽概念。教育部曾為此答覆網民稱，國家教育行政部門相關政策及文件中沒有使用「第一學歷」這個概念。

但這兩起事件話題在網上發酵後，引發無數人共鳴並分享自己的遭遇。有HR背景的網民認為，對頭部大廠、金融機構總部，HR面對上萬份簡歷，系統第一刀切下去，就是「雙一流」或「QS前100」，這不是歧視，這是效率。有網民稱，依照這個標準，北大碩士因本科非北大年薪被降5萬，「35萬年薪都算多了。」

精華 FAQ

  • 她原本獲得某私立學校40萬年薪 offer，但對方得知她本科是成都理工大學後，臨時要求重新面試並將年薪降至35萬元，讓她感到不公平。

  • 小繆雖通過頭部互聯網大廠5輪面試，卻在入職前資料審核時被告知第一學歷是專科，無法繼續推進流程，最終被拒絕入職。

  • 文章指出，企業有時會以本科或專科起點作為篩選標準，即使後續取得名校碩士也可能被否定；教育部則曾表示，官方政策中並沒有使用「第一學歷」這個概念。

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