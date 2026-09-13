脫口秀近8成是黃牛票 千名觀眾被攔門外 羅永浩發文吐槽

付航脫口秀上海專場因1300張票中近1000張是黃牛票，檢票時大批觀眾被攔在門外。（取材自微博）

中國脫口秀演員付航9月11日晚上在上海舉辦專場演出，因大量門票疑遭黃牛「包圓」，驗票時近8成持黃牛票的觀眾被攔在場外，現場一片混亂，演出因此延遲20分鐘開場。事件引發網路熱議，相關話題衝上微博 熱搜，中國網路大V羅永浩批主辦單位拒絕黃牛票入場的做法「不妥當」，認為黃牛票不可能禁掉，呼籲國家盡早推動相關方面立法，讓「黃牛合法化」。

綜合大河報、觀察者網報導，據網傳消息，付航11日晚間的演出共售出約1300張門票，主辦方採取實名驗票，拒絕持黃牛票民眾入場，導致場外近千名觀眾高喊退票，警察也到場維持秩序。僵持約20分鐘後，主辦方迫於壓力放棄實名核驗，開門放行，但演出也因此延遲20分鐘開場。

演出開始後，有觀眾當場質問延遲開場原因，主持人楊三金直接雙膝下跪致歉。付航登台後以「門口比場內人還多」自嘲，並延長演出作為補償。 付航脫口秀上海專場因拒絕黃牛票進入，場內出現大量空位。 （取材自微博）

羅永浩隨後發文表示，主辦方拒絕黃牛票入場的做法「不妥當」，並認為「黃牛是不可能禁掉的」。他指出，中國演出市場目前一個問題是缺乏合法的黃牛平台，主張讓黃牛交易合法化，讓票價隨著市場真正的需求自行動態調整。

羅永浩呼籲，希望相關單位盡早推動立法，讓門票資源得到更合理、公平的分配，同時讓藝人和粉絲減少困擾。他還指出，地下黃牛普遍沒有繳稅，若建立合法黃牛平台，也可透過平台代扣代繳所得稅，保證國家稅收。

羅永浩的「黃牛合法論」在網路上掀起討論，有人認為如果建立黃牛平台，可能出現主辦方把票轉移到平台高價賣的情況，最終窮粉絲會失去公平搶票的機會；也有人覺得看表演本來就是享受型消費，回歸市場訂價是合理的。

脫口秀演員付航。 （取材自微博）