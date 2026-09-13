山東老闆舉報博館文物失蹤被針對？ 3部門上門檢查15次

多部門上門檢查，圖為監視畫面。(取材自大風新聞)

山東菏澤一燒烤店老闆張先生因實名舉報博物館文物疑似失蹤後，其店鋪兩個月內遭五個部門約15次上門檢查，最誇張的一天，連續有鹿上門檢查，一次來近20人，讓張先生和妻子嚇得不得不被迫於9月7日關門停業。但店關了、房租仍要付，他只好在店門口擺攤賣地瓜以承擔每月1萬元房租（人民幣，下同）。而他舉報的文物疑失蹤案迄今也沒下文。此事被曝光後引發大批網民批評，要求官方介入調查張先生是否因舉報而被針對性檢查。

據大風新聞報導，燒烤店老闆張先生表示，今年6月，有網友向他提供線索稱，2010年9月菏澤市一建築工地出土的元代古沉船，有部分青花瓷器未交到菏澤市博物館，下落不明。彼時出土的其中一件青花龍紋梅瓶被定為國家一級文物，是菏澤市博物館鎮館之寶。經他比對央視「探索·發現」欄目屬實，隨即向文旅、公安等部門實名舉報。

之後，山東省文化和旅遊廳工作人員回電稱「這個事情調查已經接近尾聲」，還表示央視上的那一件，經專家認定「不是一個完整的器物」。張先生稱，半個月前，他再次致電當地文旅部門，對方稱因為輿論壓力較大，領導要本著對社會負責的態度「重新弄一次」，「這一次弄徹底」。 文物出土畫面。(取材自瀟湘晨報)

張先生說，他舉報後，其在菏澤市牡丹區開設的燒烤店頻繁遭遇檢查。市場監管、綜合執法、農業農村、自然資源、消防等五個部門，從7月初以來累計上門約15次，最誇張的一天連續三個部門上門，投訴內容五花八門：消防部門稱有人舉報其廚房不合格、開業未經消防驗收；農業農村部門稱有人舉報其銷售狗肉；自然資源部門稱有人舉報院內簡易棚系違建；市場監管部門檢查店內衛生；綜合執法部門檢查燒烤煙霧擾民等等。

張先生表示，「他們一直說是有人舉報我」、「客人看到執法人員經常上門，生意受到很大影響，這樣折騰誰也受不了，最後只好關門」。張先生說，燒烤店於去年5月開業，此前從未被相關部門檢查過，今年9月7日關門停業至今。

而且，張先生說，他舉報的疑文物案件，警方迄今沒給他通知或者告知書。目前燒烤店的營業執照、食品經營許可證仍在，合同未到期，租金交到今年10月底。他仍希望重新開業，最大的訴求是希望有關部門盡快把文物失蹤的事情調查清楚。

對於「一個月內15次投訴指向同一家燒烤店、涉及五個部門，是否屬於異常投訴、是否觸發預警」問題，12345接線工作人員稱：「沒有辦法認定屬於投訴異常。」當地相關部門都表示不清楚情況。市場監督管理局工作人員還建議，如果商家確認遭到惡意針對，可通過紀委等渠道依法維權。 多部門上門檢查，圖為監視畫面。(取材自大風新聞)