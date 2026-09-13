我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

山東老闆舉報博館文物失蹤被針對？ 3部門上門檢查15次

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
多部門上門檢查，圖為監視畫面。(取材自大風新聞)
多部門上門檢查，圖為監視畫面。(取材自大風新聞)

山東菏澤一燒烤店老闆張先生因實名舉報博物館文物疑似失蹤後，其店鋪兩個月內遭五個部門約15次上門檢查，最誇張的一天，連續有鹿上門檢查，一次來近20人，讓張先生和妻子嚇得不得不被迫於9月7日關門停業。但店關了、房租仍要付，他只好在店門口擺攤賣地瓜以承擔每月1萬元房租（人民幣，下同）。而他舉報的文物疑失蹤案迄今也沒下文。此事被曝光後引發大批網民批評，要求官方介入調查張先生是否因舉報而被針對性檢查。

據大風新聞報導，燒烤店老闆張先生表示，今年6月，有網友向他提供線索稱，2010年9月菏澤市一建築工地出土的元代古沉船，有部分青花瓷器未交到菏澤市博物館，下落不明。彼時出土的其中一件青花龍紋梅瓶被定為國家一級文物，是菏澤市博物館鎮館之寶。經他比對央視「探索·發現」欄目屬實，隨即向文旅、公安等部門實名舉報。

之後，山東省文化和旅遊廳工作人員回電稱「這個事情調查已經接近尾聲」，還表示央視上的那一件，經專家認定「不是一個完整的器物」。張先生稱，半個月前，他再次致電當地文旅部門，對方稱因為輿論壓力較大，領導要本著對社會負責的態度「重新弄一次」，「這一次弄徹底」。

文物出土畫面。(取材自瀟湘晨報)
文物出土畫面。(取材自瀟湘晨報)

張先生說，他舉報後，其在菏澤市牡丹區開設的燒烤店頻繁遭遇檢查。市場監管、綜合執法、農業農村、自然資源、消防等五個部門，從7月初以來累計上門約15次，最誇張的一天連續三個部門上門，投訴內容五花八門：消防部門稱有人舉報其廚房不合格、開業未經消防驗收；農業農村部門稱有人舉報其銷售狗肉；自然資源部門稱有人舉報院內簡易棚系違建；市場監管部門檢查店內衛生；綜合執法部門檢查燒烤煙霧擾民等等。

張先生表示，「他們一直說是有人舉報我」、「客人看到執法人員經常上門，生意受到很大影響，這樣折騰誰也受不了，最後只好關門」。張先生說，燒烤店於去年5月開業，此前從未被相關部門檢查過，今年9月7日關門停業至今。

而且，張先生說，他舉報的疑文物案件，警方迄今沒給他通知或者告知書。目前燒烤店的營業執照、食品經營許可證仍在，合同未到期，租金交到今年10月底。他仍希望重新開業，最大的訴求是希望有關部門盡快把文物失蹤的事情調查清楚。

對於「一個月內15次投訴指向同一家燒烤店、涉及五個部門，是否屬於異常投訴、是否觸發預警」問題，12345接線工作人員稱：「沒有辦法認定屬於投訴異常。」當地相關部門都表示不清楚情況。市場監督管理局工作人員還建議，如果商家確認遭到惡意針對，可通過紀委等渠道依法維權。

多部門上門檢查，圖為監視畫面。(取材自大風新聞)
多部門上門檢查，圖為監視畫面。(取材自大風新聞)

精華 FAQ

  • 張先生接獲線索後，發現2010年出土的元代古沉船青花瓷器疑有部分未交入菏澤市博物館，且與央視節目內容比對後認為屬實，因此向文旅、公安等部門實名舉報。

  • 他表示，從7月初以來，市場監管、綜合執法、農業農村、自然資源、消防等5個部門累計上門約15次，甚至有一天連續3個部門到場，理由包括消防、違建、賣狗肉與衛生等。

  • 燒烤店已於9月7日關門，張先生改在店門口賣地瓜支付每月1萬元房租；而他舉報的文物失蹤案至今沒有明確通知或告知書，他仍希望相關部門盡快查明真相。

上一則

脫口秀近8成是黃牛票 千名觀眾被攔門外 羅永浩發文吐槽

下一則

去年錄取北大醫學專業放棄 浙男今年考714分只為念這科

延伸閱讀

武大博導出軌女教授 半月前就收舉報 網質疑為何才啟動調查

武大博導出軌女教授 半月前就收舉報 網質疑為何才啟動調查
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
廚師離職促補繳社保 江蘇飯店老闆店門滾屏怨：被迫閉店

廚師離職促補繳社保 江蘇飯店老闆店門滾屏怨：被迫閉店
華女車停自宅門前遭拖 被索200元才「放車」

華女車停自宅門前遭拖 被索200元才「放車」

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭