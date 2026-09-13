武漢小學搞歧視？ 學生訂奶坐著喝、沒訂的…去後面站著喝水

近日，湖北武漢江夏區康寧路學校一段 「訂奶孩子坐著喝，沒訂的後排站著喝水」的視頻引發家長強烈不滿。（視頻截圖）

近日，有家長發布一段配文為「學生集體飲用學生奶」的視頻，有網友質疑「訂奶學生坐著喝奶，沒訂奶罰站喝水」，引發熱議。對此網友大罵，「一個坐一個站，體現兩種階級，從小貫徹，長大就不會吵」，網友並直指，「乳飲料冒充牛奶 ，這波操作真會省錢」。對此，當地教育局回應稱是「誤解」，卻引發更大反彈。

綜合媒體報導，這起事件發生於9月上旬湖北武漢 江夏區康寧路某所小學。網傳視頻畫面顯示，訂購學生奶的孩子坐在座位上喝奶，而未訂奶的十多名學生則集中站在教室後方儲物櫃旁喝水，形成強烈視覺對比。

視頻引發家長強烈不滿，紛紛質疑不訂奶的學生被罰站，「這是什麼教育，為了一點利益，就羞辱孩子」、「赤裸裸的歧視 」。有家長將視頻發到網上後，迅速引發關注。

大批網友與家長認為此舉形同標籤化、以消費差異製造隱性歧視，傷害學童自尊心，並質疑學校藉由集體展示變相強制推銷學生奶。

輿論發酵後，當地教育局和校方起初稱這是一場「誤會」，解釋學生奶採自願原則，水杯原本就放在後方儲物櫃，站立只是學生剛好去取水，並非罰站或區別對待。

但「取水」解釋被質疑是避重就輕的公關說法，隨後引發更大反彈，主管部門與領導已進一步介入核查處理。

另有自媒體披露，「學生飲用奶計畫」是武漢政府與蒙牛合作的一個項目，江夏區是武漢最早試點推廣學生奶的區域。為了推廣該計畫，江夏區教育局還一度組織各校校長等去蒙牛工廠參觀考察。蒙牛是央企中糧集團旗下的乳企。有網民質疑，這裡面可能有利益輸送問題。

澎湃新聞評論表示，小學生心智尚在成長期，對環境差異格外敏感。坐著喝奶與站在後排喝水，姿態和空間上形成割裂，這種無聲的畫分，哪怕沒有一句批評，也會形成隱性壓力，讓「自願」二字大打折扣，變相引導家長不得不訂奶。此外，把帶有未成年人形象又體現消費差異的視頻發到家長群，本身也可能侵犯孩子隱私、傷害孩子尊嚴，「家長群是溝通渠道，不該成為施壓場」。