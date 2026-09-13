14歲兒國際摩托賽首秀 張雪現身加油 只打「60分」

張雪（右）和兒子張擎天。（取材自澎湃新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 14歲車手張擎天在上海MXGP青少年組完成國際賽首秀。

14歲車手張擎天在上海MXGP青少年組完成國際賽首秀。 重點二： 父親張雪賽前親調賽車，並以60分肯定兒子表現。

父親張雪賽前親調賽車，並以60分肯定兒子表現。 重點三：張雪規劃青訓與國際參賽，盼5到10年培養世界冠軍。

2026 MXGP世界摩托車越野錦標賽中國上海站12日在上海舉行，賽事期間，85CC青少年組受到關注，14歲車手張擎天迎來個人國際青少年賽事首秀。張擎天的父親、張雪機車 創始人張雪親臨賽場，為兒子加油打氣，也分享了對中國越野摩托車運動發展及青少年人才培養的看法。

綜合媒體報導，比賽前，張雪親自為兒子的賽車 進行最後調校，並在場邊協助後勤。談及兒子的首場國際賽事表現，他表示給予「60分」已經很好，無論比賽還是學習，自己對孩子的要求都不高，更重要的是讓他保持對機車運動的熱愛。

張擎天則表示，父親在賽前送給他的「六字真言」是「加油、努力、安全」。由於父親本身也是其心中的偶像，張擎天坦言對父親的車技給出滿分100分。面對兒子即將升組，張雪透露，目前已開始讓張擎天練習125CC賽車及車隊自研MX250車型，為未來更高組別的競賽提前準備。

張雪（中）賽前為兒子張擎天調試頭盔護具。（取材自澎湃新聞／視覺中國圖）

談及比賽中的發車環節，張雪認為，想在起步階段搶得有利位置，除了技術之外，還需要足夠的拚勁，但「安全永遠是第一位，開心第二」。他也坦言，兒子目前兼顧學業與訓練，投入摩托車訓練的時間有限，訓練儲備仍有提升空間。

除了關注兒子的成長，張雪也將目光投向中國越野摩托車運動的長期發展。張雪機車已宣布計畫於2027年征戰MXGP世界摩托車越野錦標賽及達喀爾拉力賽。對於首次出征MXGP，他表示車隊將採取務實策略，先確保賽車順利參賽，在實戰中發現並解決問題，首年以穩定完賽為主要目標，並力爭登上一兩場比賽的領獎台。

在青少年人才培養方面，張雪透露，車隊已啟動資助計畫，選送少兒車手赴歐洲接受系統訓練，明年還將增加資金投入，支持更多中國青少年車手走向國際。他表示：「我們的期待是，用5到10年培養出一位中國的世界冠軍。坦白說，現在我們還處在幼兒園階段。」

張雪認為，當前中國青少年越野摩托車仍處於起步階段，若希望培養具備世界競爭力的車手，需要更完善的訓練體系與國際交流。通過讓年輕車手走出國門、接受高水平競技環境的磨練，為中國越野摩托車運動培養下一代力量。

張擎天在比賽中。（取材自上觀新聞）