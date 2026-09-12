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浙男錄取北大醫放棄 「再拚1次」考上理想專業圖靈班

中國新聞組／北京13日電
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就讀於海寧市高級中學的陸遠迪。(取材自都市快報橙柿互動)
就讀於海寧市高級中學的陸遠迪。(取材自都市快報橙柿互動)

考上北京大學是眾多學子的心願，但浙江的陸遠迪去年錄取北大醫學部預防醫學專業，卻毅然決然放棄，選擇復讀。今年陸遠迪如願以償，以714分的成績被‌北京大學圖靈班錄取，正是他心心念念的理想專業。花費一年時間只為了考上理想科系，有網友覺得陸遠迪太任性，純粹是浪費資源，也有人形容他簡直「清醒到發狠」。

都市快報橙柿互動報導，去年高考，就讀於海寧市高級中學的陸遠迪獲得693分，收到了北京大學醫學部預防醫學專業的錄取通知書，但他依然選擇復讀；在今年的高考中，他獲得‌714分，被‌北京大學圖靈班錄取。針對網友的質疑，陸遠迪直言：「不承擔風險，怎麼能有所收穫呢？」

回想起孩子放棄北大醫學部，陸遠迪的爸爸說：「我們當時是100個反對！」他認為雖然專業不滿意，但總歸是北大，要是第二年考得不如第一年，擔心別人對孩子有議論。但陸遠迪堅持復讀，「九頭牛都拉不回」，父母也只好同意，「他的性格就是這樣，決定了的事情沒有人可以改變」。

陸遠迪說，在復讀的這一年，他在保持高要求的同時，也試圖尋找自己的節奏。他會把時間省出來複習自己的薄弱學科，牢牢跟著老師的節奏來補自己的短板。課後，他還會通過整理真題、經驗去進行總結。完成預訂的學習任務後，他也會安排一些放鬆的活動。

談到如何進入清北這樣的頂級學校，陸遠迪認為，自己算是有一些天賦，但更重要的是找到正確的學習方法：「光聽別人的建議是不夠的，還是需要通過不斷地實踐、試錯、總結，最後找到適合自己的學習方法」。

錄取北大圖靈班後，陸遠迪在暑假期間安排了學車和預習大學教材的任務，因為他所在的圖靈班聚集了很多奧賽金牌選手和各省高考前幾名的學生，但他之前沒有系統地進行過計算機競賽的培訓，所以想要趁著假期補上這些內容。

精華 FAQ

  • 他去年雖拿到北大醫學部預防醫學錄取，但覺得專業並非自己最想要的方向，因此選擇再拚1次，希望考進更符合志向的科系。

  • 他在今年高考取得714分，順利被北京大學圖靈班錄取，終於進入自己心心念念、認為更理想的專業方向。

  • 陸遠迪表示，不承擔風險就不會有收穫，認為追求理想需要付出代價；他也強調要靠試錯、總結與適合自己的學習方法前進。

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