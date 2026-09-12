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深圳天才少女孫心然 美網青少年組奪冠

中國新聞組／北京13日電
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深圳網球天才少女孫心然捧金盃。（取材自微博）
深圳網球天才少女孫心然捧金盃。（取材自微博）

北京時間9月13日，在2026美網青少年組女單決賽中，深圳網球天才少女孫心然以頭號種子6：4、4：6、6：0戰勝5號種子普什卡列娃，生涯首奪大滿貫青少年組冠軍，連續三站大滿貫晉級決賽終於圓夢，創下從兩連亞到冠軍僅用了三個月的歷史，創造中國網球歷史後，孫心然激動落淚。孫心然曾多次表示鄭欽文是她的偶像，尤其讚嘆鄭欽天在本屆美網的驚天逆轉。

孫心然此役首盤以6：4取勝，第二盤普什卡列娃6：4扳回一盤，決勝盤中，孫心然完全占上風，她直接完成送蛋，6：0拿下決勝盤，大比分2：1戰勝對手奪冠，奪得美網青少年女單冠軍。至此，2026年的四個青少年大滿貫賽事，孫心然分別在澳網打進四強，法網和溫網拿到亞軍，美網成功奪冠。

這場勝利對孫心然而言意義非凡。此前，孫心然本賽季已連續闖入法網和溫網青少年女單決賽，但兩次均屈居亞軍。尤其是溫網決賽，她先贏一盤後遭普什卡列娃逆轉，與冠軍擦肩而過。此番美網再戰同一對手，孫心然頂住對手反撲，既完成復仇，也兌現了「事不過三」的衝冠目標。

孫心然賽後激動落淚並親吻獎盃表示，「因為這是我第三次進入大滿貫青少年組的決賽，前兩次都輸掉了，非常高興這一次能贏下勝利，這對我非常不容易，對手表現非常好，她是很棒的球員，比賽非常艱苦，所以我非常開心。」她並感謝球迷們的支持：「你們給了我巨大的能量，沒有你們的支持，我不會站在這裡贏得冠軍。」

憑藉這場勝利，孫心然青少年生涯重要成就全部解鎖：她曾於2025年12月奪得橘子碗U18組女單冠軍，成為中國第一位在該賽事奪冠的球員；2026年6月，她憑藉法網亞軍等優異表現登頂ITF青少年女單世界第一，成為最年輕的中國籍青少年世界第一。本賽季她的青少年單打戰績達到40勝3負，持續穩坐青少年世界第一的位置。她也是繼2018年王曦雨之後，第二位在美網青少年組闖入決賽的中國選手，如今她更進一步捧起了冠軍獎盃。

孫心然來自深圳，6歲開始學習網球，一直視鄭欽文為偶像。她曾坦言希望像鄭欽文一樣堅強，在比賽中哪怕大比分落後也始終相信自己能夠追回。而孫心然此役的晉級過程，與她口中的偶像鄭欽文驚人地相似，都是同樣在逆境下逆轉。

深圳網球天才少女孫心然親吻金盃。（取材自微博）
深圳網球天才少女孫心然親吻金盃。（取材自微博）

深圳網球天才少女孫心然比賽畫面。（取材自微博）
深圳網球天才少女孫心然比賽畫面。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她以頭號種子身分，經過3盤激戰以6：4、4：6、6：0擊敗5號種子普什卡列娃，生涯首度拿下大滿貫青少年組女單冠軍。

  • 因為她先前已連續在法網與溫網闖進決賽卻都拿到亞軍，這次在同一對手面前成功逆轉，不僅完成復仇，也終於兌現奪冠目標。

  • 她本季在澳網打進4強、法網和溫網拿下亞軍、美網奪冠，青少年單打戰績達40勝3負，並曾奪橘子碗U18冠軍、登上ITF青少年女單世界第一。

澳網 鄭欽文

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