央視「焦點訪談」前主持人 敬一丹71歲去世 3個月前突發腦出血

央視著名主持人敬一丹2017年發表新書「我 末代工農兵學員」。(中新社)

中國前央視主持人敬一丹的女兒王爾晴13日發布訃告，證實母親於6月在家鄉哈爾濱突發急性腦出血，病情嚴重，後轉回北京住院治療至今，最終離世，享年71歲。

王爾晴在訃告中表示：「朋友們，我是敬一丹的女兒王爾晴。我最親愛的媽媽，大家熟悉的敬大姐，今天走了。」

她表示，母親突發腦出血後，兩地醫護救治及時、專業用心，陪伴家屬渡過艱難時光，「在此感謝每一位參與其中的醫護人員」。

王爾晴指出，從夏至到白露，過去近3個月的時間裡，母親得到很多祝福和關切，「作為家人，我們也收到了四面八方的問詢和關心。在此感謝每一位給予我們希望與力量的朋友！」

她也追憶母親，表示自己珍惜她的真誠、善良、清醒、堅持，「在字裡行間、聲音影像中。我記得她的活潑、熱情、可愛、獨一無二，在我的心里。」

最後，王爾晴寫道：「告別母親、知己、朋友，我永遠思念。」

訃告落款為2026年9月13日。王爾晴另附註表示，如有留言，可以在公眾號分享；節氣內容自2015年開始錄製播出至今，每年逐月更新，「邀您陪伴，一起走完馬年。」

敬一丹1955年出生於黑龍江哈爾濱，1986年畢業於北京廣播學院（現中國傳媒大學），後進入中央電視台，曾擔任記者、編輯、主持人及播音指導。她先後主持「經濟半小時」、「一丹話題」、「焦點訪談」、「東方時空」「直播中國」、「聲音」、「新聞調查」等節目，也是「焦點訪談」、「東方時空」等節目的代表性主持人。

其中，「一丹話題」是中國首個以主持人姓名命名的電視欄目，敬一丹也曾主持香港回歸、澳門回歸等重大事件直播。她連續獲得首屆、第二屆及第三屆中國播音主持界最高獎項「金話筒獎」，並多次獲評央視優秀播音員、主持人。

敬一丹也曾與白岩松搭檔主持「感動中國」18屆節目，兩人溫情、莊重的主持風格，成為年度人物盛典的標誌性記憶。

央視著名主持人敬一丹。（取材自微博）