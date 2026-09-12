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26歲雙胞胎赴韓衝浪 海浪猛擊雙雙脊椎爆裂 醫：癱瘓風險高

中國新聞組／北京12日電
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患者2術前CT顯示胸腰椎爆裂性骨折，椎體骨折塊向後突入椎管，造成脊髓明顯受壓。(...
患者2術前CT顯示胸腰椎爆裂性骨折，椎體骨折塊向後突入椎管，造成脊髓明顯受壓。(中新網)

AI摘要

文章摘要整理：

兩名26歲雙胞胎姊妹赴韓衝浪後遭海浪重擊，造成胸腰椎爆裂骨折並壓迫脊髓，經開放手術減壓與固定後恢復良好。

26歲雙胞胎姊妹小雨、小雪（均為化名）日前赴南韓旅遊，體驗當地熱門海上衝浪活動，沒想到海浪劇烈衝擊竟造成兩人雙雙胸腰椎爆裂骨折。返國後，姊妹倆不僅腰背劇痛、活動受限，還出現下肢麻木無力，檢查發現骨折塊已突入椎管、明顯壓迫脊髓，所幸經手術後恢復良好。

南方醫科大學深圳坪山醫院近日公布這起病例；姊妹倆回憶衝浪過程表示：「衝浪時感覺腰被狠狠顛了一下，沒想到這麼嚴重。」返國後兩人持續腰背疼痛，甚至出現下肢麻木無力，經檢查均被診斷為胸腰椎爆裂骨折。

醫師指出，爆裂性骨折不同於一般椎體壓縮骨折，椎體受到巨大軸向暴力後，骨頭可能向四周爆裂，其中向後移位的骨折塊可能突入椎管，壓迫脊髓或馬尾神經。若未及時處理，可能進一步造成嚴重神經損傷，甚至癱瘓。

醫師表示，衝浪過程中脊柱瞬間承受巨大的屈伸及衝擊力，可能造成椎體爆裂；若骨折塊移位並壓迫脊髓，需盡快解除壓迫。

骨科戴冠東主任帶領脊柱外科團隊評估後認為，姊妹倆骨折塊已突入椎管，微創手術無法有效解除壓迫，因此需接受開放性手術。醫院並邀請南方醫科大學第三附屬醫院脊柱外科嚴斌教授現場指導，兩場手術均完成「後路切開復位內固定術」，將突入椎管的骨折塊復位，同時重建脊柱穩定性。

術後，姊妹倆下肢麻木感明顯減輕，第3天已可下地站立、行走。

醫師提醒，嚴重外傷後若出現腰背劇痛、無法活動，切勿自行搬動，應立即呼叫120，由專業人員處理。臨床通常會透過X光、CT及三維重建評估骨折情況，必要時再以MRI檢查脊髓、神經及軟組織受損程度。

至於治療方式，若屬輕度壓縮骨折、沒有神經損傷且脊柱穩定，可採臥床制動、支具保護等保守治療；若出現下肢無力、麻木，或影像顯示椎管明顯受壓、脊柱不穩，則應盡早手術減壓。術後也需配合功能鍛鍊等康復治療，以促進神經功能恢復。

醫師也提醒，日常應做好防跌倒措施，並透過均衡飲食、攝取鈣和維生素D及適度戶外活動、負重鍛鍊等方式維護骨骼健康。

患者1術前CT顯示胸腰椎爆裂性骨折，骨折塊突入椎管並明顯壓迫脊髓。(中新網)
患者1術前CT顯示胸腰椎爆裂性骨折，骨折塊突入椎管並明顯壓迫脊髓。(中新網)

精華 FAQ

  • 她們在衝浪時受到海浪劇烈衝擊，脊柱瞬間承受巨大屈伸與軸向力量，導致胸腰椎爆裂骨折，骨折塊甚至向後突入椎管，進一步壓迫脊髓。

  • 爆裂性骨折不同於一般壓縮骨折，若骨折塊移位進入椎管，可能直接壓迫脊髓或馬尾神經，若未及時減壓處理，就可能造成嚴重神經損傷甚至癱瘓。

  • 若外傷後出現腰背劇痛、活動困難或下肢麻木無力，應立即呼叫120且勿自行搬動；醫療上會先以X光、CT、MRI評估，再依情況選擇保守或手術治療。

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