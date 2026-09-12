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「這不是我」李佳琦被AI換臉成菁英總監Luke 崩潰喊羞恥

中國新聞組／北京12日電
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AI換臉的李佳琦版Luke。(視頻截圖)
AI換臉的李佳琦版Luke。(視頻截圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網友用AI換臉把李佳琦變成戲劇菁英總監Luke
  • 重點二：李佳琦看後當場破防喊羞恥，並多次求網友別再刷屏。
  • 重點三：事件再掀舊帳，網友重提他2023年帶貨爭議言論。

近期熱門的戲劇「早春晴朗」中，男主角井柏然飾演的廣告業菁英總監Luke被吐槽「越看越像帶貨直播主李佳琦」；這個梗甚至紅到李佳琦看到網友用AI換臉讓自己成為「Luke版李佳琦」時破防，懇求別再刷屏了。

日前大量網友湧入李佳琦直播間，刷屏要求他觀看以熱播劇角色為原型的AI換臉視頻；李佳琦點開視頻後發現自己被換臉成為菁英總監Luke時，這種逼真又尷尬的畫面讓他當場扔掉手機，直呼「這不是我」、「特別羞恥」、「這個『霉煩惱』是誰，我現在很煩惱」，場面瞬間引爆熱搜。

隨後他發現多位品牌方老闆也發來詢問消息，更添尷尬，連聲懇求網友「別再刷了」。

此前，李佳琦在直播中聊起網友調侃讓他演Luke的話題，還喊話讓他cos該角色。李佳琦幽默打趣：「不cos，不cos，人家多帥啊。」 他還稱自己社交平台被Luke相關內容刷屏，坦言「什麼是Luke啊，我查了半天」，同時透露希望有機會能邀請Luke來直播間做客。 

歡樂過後，不少網友又提起李佳琦2023年他回懟消費者「工資漲沒漲、有沒有認真工作」的言論。

2023年9月，李佳琦帶貨花西子眉筆時，有網友評論價格越來越貴，他直接回應「哪裡貴了，國貨很難的」，並提醒消費者從自身找原因，該言論導致其一夜掉粉超百萬，口碑跌至谷底。

李佳琦「哪裡貴了」的言論，網友久久不忘。(取材自微博)
李佳琦「哪裡貴了」的言論，網友久久不忘。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為大量網友湧入直播間，要求他觀看AI換臉影片；他點開後發現自己被換成劇中菁英總監Luke，畫面太逼真又尷尬，讓他當場破防。

  • 網友把他換臉成熱播劇《早春晴朗》中的角色Luke，因為外形與氣質被認為很像李佳琦，相關比對與換臉影片在社群上迅速刷屏。

  • 因為熱鬧過後，網友又翻出他2023年回嗆消費者、稱國貨很難等言論，當時他曾因此一夜掉粉超百萬，口碑也大受影響。

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