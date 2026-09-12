「這不是我」李佳琦被AI換臉成菁英總監Luke 崩潰喊羞恥
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近期熱門的戲劇「早春晴朗」中，男主角井柏然飾演的廣告業菁英總監Luke被吐槽「越看越像帶貨直播主李佳琦」；這個梗甚至紅到李佳琦看到網友用AI換臉讓自己成為「Luke版李佳琦」時破防，懇求別再刷屏了。
日前大量網友湧入李佳琦直播間，刷屏要求他觀看以熱播劇角色為原型的AI換臉視頻；李佳琦點開視頻後發現自己被換臉成為菁英總監Luke時，這種逼真又尷尬的畫面讓他當場扔掉手機，直呼「這不是我」、「特別羞恥」、「這個『霉煩惱』是誰，我現在很煩惱」，場面瞬間引爆熱搜。
隨後他發現多位品牌方老闆也發來詢問消息，更添尷尬，連聲懇求網友「別再刷了」。
此前，李佳琦在直播中聊起網友調侃讓他演Luke的話題，還喊話讓他cos該角色。李佳琦幽默打趣：「不cos，不cos，人家多帥啊。」 他還稱自己社交平台被Luke相關內容刷屏，坦言「什麼是Luke啊，我查了半天」，同時透露希望有機會能邀請Luke來直播間做客。
歡樂過後，不少網友又提起李佳琦2023年他回懟消費者「工資漲沒漲、有沒有認真工作」的言論。
2023年9月，李佳琦帶貨花西子眉筆時，有網友評論價格越來越貴，他直接回應「哪裡貴了，國貨很難的」，並提醒消費者從自身找原因，該言論導致其一夜掉粉超百萬，口碑跌至谷底。
因為大量網友湧入直播間，要求他觀看AI換臉影片；他點開後發現自己被換成劇中菁英總監Luke，畫面太逼真又尷尬，讓他當場破防。 網友把他換臉成熱播劇《早春晴朗》中的角色Luke，因為外形與氣質被認為很像李佳琦，相關比對與換臉影片在社群上迅速刷屏。 因為熱鬧過後，網友又翻出他2023年回嗆消費者、稱國貨很難等言論，當時他曾因此一夜掉粉超百萬，口碑也大受影響。
精華 FAQ
因為大量網友湧入直播間，要求他觀看AI換臉影片；他點開後發現自己被換成劇中菁英總監Luke，畫面太逼真又尷尬，讓他當場破防。
網友把他換臉成熱播劇《早春晴朗》中的角色Luke，因為外形與氣質被認為很像李佳琦，相關比對與換臉影片在社群上迅速刷屏。
因為熱鬧過後，網友又翻出他2023年回嗆消費者、稱國貨很難等言論，當時他曾因此一夜掉粉超百萬，口碑也大受影響。
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