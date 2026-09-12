張家界天梯在海外火了 外國網友驚呼：現實版潘朵拉星球

湖南張家界百龍天梯因「衝出岩壁直達仙境」的震撼視頻，在Instagram上瘋狂刷屏。（取材自微博）

獲金氏世界紀錄認證為世界最高戶外觀光 電梯的湖南張家界百龍天梯，近期因「衝出岩壁直達仙境」的震撼視頻，在Instagram上瘋狂刷屏，被外國網友驚呼為「現實版潘朵拉星球」。全社交平台總粉絲數約108萬的加拿大 猛男網紅Kyle Kuznik也慕名而來體驗，據了解這是他第一次中國之旅，相關話題還上了微博 熱搜。

「張家界天梯在ins上火了」話題今天在微博熱搜上引來近1800萬閱讀量，據荔枝新聞報導張家界百龍天梯垂直高差326米，以每秒5米的速度在88秒內將遊客從谷底送至山頂。轎廂三面為透明玻璃，上升途中，電梯穿行山體後猛然衝出岩壁，窗外張家界獨特的石英砂岩峰林瞬間鋪展，雲霧繚繞時帶來「平地登天」的震撼。

許多國外網友曬出自己的體驗視頻，其中傳播最廣的剎那，正是天梯衝破岩壁、萬千奇峰豁然展現的時刻，外國網友直呼「不敢相信這是現實風景」。

據報導，張家界景區核心景觀乾坤柱本就是電影「阿凡達」懸浮山的現實靈感原型，這一關聯瞬間激活海外影迷的代入感，大量遊客將此地列入旅行清單。百龍天梯直接嵌入垂直陡峭的石英砂岩絕壁，施工時需開鑿豎井與隧道，大型機械難以施展，多靠人工完成，耗用1.8萬噸鋼材。

加拿大猛男網紅Kyle Kuznik乘坐百龍天梯。（取材自IG）

加拿大健身網紅Kyle Kuznik也慕名來張家界打卡，據報導，這是他的第一次中國之旅。Kyle Kuznik是一位人氣頗高的穿搭/時尚博主，照片風格大膽火辣，在海外社交媒體上擁有大量粉絲。近日張家界天梯在海外社交平台走紅，Kyle Kuznik也跟風前來體驗，相關動態在微博上引發了不小的討論。

不過這波流量也引發了關於文化挪用標籤的激烈爭議。報導稱，海量外國網友將此地稱為「阿凡達山」或「潘朵拉星球入口」，部分國內網友和海外博主指出，以好萊塢IP覆蓋本土山水本質上是文化挪用，具有冒犯性。張家界擁有不可複製的張家界地貌，不應淪為電影註腳，中國官方和景區需在接納國際表達的同時主導敘事，讓世界記住其3.8億年的地質真名。