張家界天梯在海外火了 外國網友驚呼：現實版潘朵拉星球
獲金氏世界紀錄認證為世界最高戶外觀光電梯的湖南張家界百龍天梯，近期因「衝出岩壁直達仙境」的震撼視頻，在Instagram上瘋狂刷屏，被外國網友驚呼為「現實版潘朵拉星球」。全社交平台總粉絲數約108萬的加拿大猛男網紅Kyle Kuznik也慕名而來體驗，據了解這是他第一次中國之旅，相關話題還上了微博熱搜。
「張家界天梯在ins上火了」話題今天在微博熱搜上引來近1800萬閱讀量，據荔枝新聞報導張家界百龍天梯垂直高差326米，以每秒5米的速度在88秒內將遊客從谷底送至山頂。轎廂三面為透明玻璃，上升途中，電梯穿行山體後猛然衝出岩壁，窗外張家界獨特的石英砂岩峰林瞬間鋪展，雲霧繚繞時帶來「平地登天」的震撼。
許多國外網友曬出自己的體驗視頻，其中傳播最廣的剎那，正是天梯衝破岩壁、萬千奇峰豁然展現的時刻，外國網友直呼「不敢相信這是現實風景」。
據報導，張家界景區核心景觀乾坤柱本就是電影「阿凡達」懸浮山的現實靈感原型，這一關聯瞬間激活海外影迷的代入感，大量遊客將此地列入旅行清單。百龍天梯直接嵌入垂直陡峭的石英砂岩絕壁，施工時需開鑿豎井與隧道，大型機械難以施展，多靠人工完成，耗用1.8萬噸鋼材。
加拿大健身網紅Kyle Kuznik也慕名來張家界打卡，據報導，這是他的第一次中國之旅。Kyle Kuznik是一位人氣頗高的穿搭/時尚博主，照片風格大膽火辣，在海外社交媒體上擁有大量粉絲。近日張家界天梯在海外社交平台走紅，Kyle Kuznik也跟風前來體驗，相關動態在微博上引發了不小的討論。
不過這波流量也引發了關於文化挪用標籤的激烈爭議。報導稱，海量外國網友將此地稱為「阿凡達山」或「潘朵拉星球入口」，部分國內網友和海外博主指出，以好萊塢IP覆蓋本土山水本質上是文化挪用，具有冒犯性。張家界擁有不可複製的張家界地貌，不應淪為電影註腳，中國官方和景區需在接納國際表達的同時主導敘事，讓世界記住其3.8億年的地質真名。
主因是天梯「衝出岩壁直達仙境」的畫面極具視覺震撼，短視頻在Instagram大量轉傳後迅速擴散，外國網友紛紛留言稱像現實版潘朵拉星球。 百龍天梯垂直高差達326米，約88秒可從谷底到山頂，轎廂三面透明，穿行山體後突然衝出岩壁，窗外峰林與雲霧瞬間展開，視覺衝擊極強。 因許多海外網友直接把張家界稱為「阿凡達山」或「潘朵拉星球入口」，部分國內外聲音認為這會以好萊塢IP覆蓋本土地貌，應更重視張家界本身的地質真名。
精華 FAQ
主因是天梯「衝出岩壁直達仙境」的畫面極具視覺震撼，短視頻在Instagram大量轉傳後迅速擴散，外國網友紛紛留言稱像現實版潘朵拉星球。
百龍天梯垂直高差達326米，約88秒可從谷底到山頂，轎廂三面透明，穿行山體後突然衝出岩壁，窗外峰林與雲霧瞬間展開，視覺衝擊極強。
因許多海外網友直接把張家界稱為「阿凡達山」或「潘朵拉星球入口」，部分國內外聲音認為這會以好萊塢IP覆蓋本土地貌，應更重視張家界本身的地質真名。
上一則
黎智英女兒罹癌「渴望父親在身邊」 治療期間難公開活動
下一則