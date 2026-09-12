中國主導供應鏈 稀土等14礦量全球第1 黃金也發現新礦區

中國科考團隊在西太平洋弧後盆地發現的金銀礦藏。（取自央視新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 中國公布最新礦產報告，稱稀土、鎵、鍺等14種礦產儲量全球第一，並在西太平洋發現高金銀含量海底礦區，顯示其在關鍵資源與深海探勘上持續擴大優勢。

中國自然資源部9月11日發布報告指出，截至「十四五」末期，中國在稀土 、鎵、鍺等14種關鍵礦產儲量居世界首位；同時，中國海洋科考團隊亦取得重大突破，近日在西太平洋一處盆地探勘發現高價值礦區，依據換算，每噸含有15.4克黃金之多、同時還有1271克白銀。團隊預計於2027年開展新一輪高精度勘探。

中國官方發布的《中國礦產資源報告2026》顯示，「十四五」期間，全中國累計投入找礦資金逾5000億元(人民幣，以下同)，較「十三五」增長29.3%。新發現戰略性礦產大中型礦產地398處，銅、金、鋰等勘查皆取得重大突破。

截至「十四五」末期，中國的稀土、鎢、錫、鉬、銻、鎵、鍺、銦、螢石、石墨等14種礦產儲量居世界第一位；煤、鐵、錳、鈦、鋰、鋅、磷、菱鎂礦等九種礦產儲量居世界前四位。官方強調，這將切實保障國家能源資源安全。由於報告中提及的稀土、鎵、鍺等多種礦產近年已被列入出口管制，這項報告也再次凸顯中國在全球關鍵礦產供應鏈 中的主導地位。

另外在深海探勘方面，北京清華大學、中國地質調查局青島海洋地質研究所及上海交通大學等單位組成的科考團隊，今年8月搭乘「向陽紅10」號科考船赴西太平洋進行18天航程，在水下約700至1500公尺處精準鎖定一處全新且規模巨大的海底熱液活動礦區。經初步檢測，該礦體每噸礦藏最高含有15.4克黃金與1271克白銀，平均水準顯著優於陸地礦床

官方沒有公布具體探勘地點。央視新聞介紹，該區域地形複雜且懸崖林立，團隊依靠自主研製的設備實施七次下潛作業。北京清華大學海洋工程研究院副院長宋士吉表示：「我們研製了基於智慧識別的導航避障系統，保證作業安全。」他說明，後續將研究熱液區深層結構，對礦區邊界及三維結構給出精細評價，為下一步開採做充足準備。

本次科考突破深海極端環境精細探測的核心技術瓶頸，也填補中國西太平洋弧後盆地熱液礦產資源精細化勘探領域的空白。按照計畫，科考團隊將於2027年開展新一輪高精度精細化勘探作業，採用更多智慧化先進探測設備，精準評估多金屬硫化物礦產的資源儲量與開發價值。

中國官方表示，將持續推進新一輪找礦突破戰略行動，並結合AI找礦等先進技術，為未來的資源開採與開發做足準備。

中國江蘇連雲港一處港口，工人正在運送含稀土元素的土壤，準備出口。（路透資料照）