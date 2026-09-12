Anthropic揭中國交友軟體詐騙 用Claude量產「假情人」專宰美國人

Anthropic 10日發布最新威脅情報報告，其中編號GTG-15001案例，揭露一套規模驚人的交友軟體詐騙產業鏈。(路透)

Anthropic 於10日發布最新威脅情報報告，其中編號GTG-15001案例，揭露一套規模驚人的交友軟體詐騙 產業鏈。一家位於中國的App開發工作室利用Claude，打造出超過20個交友軟體，而軟體裡跟使用者互動的對象，絕大多數不是真人，而是由AI生成的虛擬人物。

根據報告內容，光是2026年4月裡短短兩周的觀察期間，Anthropic就從中揪出超過4700個不同的AI人物角色，總共跟至少2萬5000名不同使用者聊過天，平均每個假身分背後，都對應著超過五名真實用戶，不知道自己在與「虛擬情人」談情說愛。諷刺的是，這家工作室對外宣稱自家平台的聊天對象「完全都是真實用戶」。

該工作室還設計一套人機協作的分工流程。當受害者對聊天對象的真實性起疑、要求視訊或希望在社群媒體上「互相追蹤」以核實身分時，詐騙集團 便會派出真人上陣救援，配合視訊或社群互動，藉此打消受害者的戒心。

就連這些「真人臨演」講的內容，也並非全部出自本人。調查顯示，這些真人在互動時使用的部分話術與訊息，同樣是由另一個AI模型事先生成、輔助包裝過。

報告指出，這些交友軟體鎖定對象為美國用戶。使用者滑動的配對動態中，75%是Claude驅動的AI角色，25%是真人工讀生，兩者外觀上讓人無從分辨。真人未上線時，系統會自動偽造按讚、訪客紀錄，甚至產生預錄影片冒充視訊通話。

技術架構上，Claude負責維持自動對話，兩週內生成訊息約236萬則；另有1款非Anthropic的小型模型，替工讀生產生快速回覆建議、進行外貌評分與照片語音審核，還有1款圖像模型專門生成虛擬大頭貼。App內建可遠端開關的第三方支付導流機制，且刻意讓20多款App的程式碼命名互不相同，藉此規避蘋果與Google商店的審查及相似度比對。

該工作室透過中國的API轉售代理服務，取得並輪替AI存取權限，規避Anthropic的地區限制與使用政策。Anthropic已封鎖相關帳號與組織，並與蘋果、Google及其他AI業者共享情資，協助攔截後續濫用。

Anthropic調查團隊指出，這起案例並未使用任何新型態的AI濫用手法，但其規模讓人不安，已經展現出這類詐騙產業鏈朝「工業化量產」的趨勢。