我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

Anthropic揭中國交友軟體詐騙 用Claude量產「假情人」專宰美國人

編譯梁采蘩／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
Anthropic 10日發布最新威脅情報報告，其中編號GTG-15001案例，...
Anthropic 10日發布最新威脅情報報告，其中編號GTG-15001案例，揭露一套規模驚人的交友軟體詐騙產業鏈。(路透)

Anthropic於10日發布最新威脅情報報告，其中編號GTG-15001案例，揭露一套規模驚人的交友軟體詐騙產業鏈。一家位於中國的App開發工作室利用Claude，打造出超過20個交友軟體，而軟體裡跟使用者互動的對象，絕大多數不是真人，而是由AI生成的虛擬人物。

根據報告內容，光是2026年4月裡短短兩周的觀察期間，Anthropic就從中揪出超過4700個不同的AI人物角色，總共跟至少2萬5000名不同使用者聊過天，平均每個假身分背後，都對應著超過五名真實用戶，不知道自己在與「虛擬情人」談情說愛。諷刺的是，這家工作室對外宣稱自家平台的聊天對象「完全都是真實用戶」。

該工作室還設計一套人機協作的分工流程。當受害者對聊天對象的真實性起疑、要求視訊或希望在社群媒體上「互相追蹤」以核實身分時，詐騙集團便會派出真人上陣救援，配合視訊或社群互動，藉此打消受害者的戒心。

就連這些「真人臨演」講的內容，也並非全部出自本人。調查顯示，這些真人在互動時使用的部分話術與訊息，同樣是由另一個AI模型事先生成、輔助包裝過。

報告指出，這些交友軟體鎖定對象為美國用戶。使用者滑動的配對動態中，75%是Claude驅動的AI角色，25%是真人工讀生，兩者外觀上讓人無從分辨。真人未上線時，系統會自動偽造按讚、訪客紀錄，甚至產生預錄影片冒充視訊通話。

技術架構上，Claude負責維持自動對話，兩週內生成訊息約236萬則；另有1款非Anthropic的小型模型，替工讀生產生快速回覆建議、進行外貌評分與照片語音審核，還有1款圖像模型專門生成虛擬大頭貼。App內建可遠端開關的第三方支付導流機制，且刻意讓20多款App的程式碼命名互不相同，藉此規避蘋果與Google商店的審查及相似度比對。

該工作室透過中國的API轉售代理服務，取得並輪替AI存取權限，規避Anthropic的地區限制與使用政策。Anthropic已封鎖相關帳號與組織，並與蘋果、Google及其他AI業者共享情資，協助攔截後續濫用。

Anthropic調查團隊指出，這起案例並未使用任何新型態的AI濫用手法，但其規模讓人不安，已經展現出這類詐騙產業鏈朝「工業化量產」的趨勢。

精華 FAQ

  • 詐團以Claude自動生成大量虛擬戀愛角色，分散在20多款交友軟體中與用戶互動，對外卻宣稱是真人。當受害者起疑時，再由真人臨演接手補強可信度。

  • Anthropic在2周內觀察到超過4700個AI角色，累計與至少2萬5000名使用者聊天，平均每個假身分對應超過5名真實用戶。這些App主要鎖定美國用戶。

  • 他們透過中國API轉售代理輪替AI權限，並讓多款App程式碼命名互不相同以躲避商店比對；同時用小型模型協助真人回覆、評分照片，還偽造按讚與視訊內容。

詐騙集團 詐騙 Anthropic

上一則

騎車開視訊會議慘摔 北京男上救護車仍在開會

下一則

高調通報首宗…搞「滿獨」？網紅被控煽動民族仇恨 遭判刑3年半

延伸閱讀

Anthropic阻截中俄惡意使用Claude 涉竊技術、助開發武器

Anthropic阻截中俄惡意使用Claude 涉竊技術、助開發武器
Anthropic：曾阻止科學家用AI模型製造生物武器

Anthropic：曾阻止科學家用AI模型製造生物武器
美國安機構點名DeepSeek等6家中企 惡意抄襲美AI模型

美國安機構點名DeepSeek等6家中企 惡意抄襲美AI模型
防遠距應聘者AI作弊 雇主設關卡要求證明是「真人」

防遠距應聘者AI作弊 雇主設關卡要求證明是「真人」

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄