「這才是尊重人才」…鄭州商學院教師節發983萬元 獎勵數百名老師

河南一高校獎了老師983萬元，建校起的慣例，今年金額最大，數百名老師收到獎勵。（取材自 大河報）

AI摘要 文章摘要整理： 鄭州商學院在教師節發放983萬元獎金表彰數百名教師與團隊，獎勵涵蓋教學、科研與競賽等面向，並強調師資建設是學校長期核心。

河南鄭州 商學院於9月10日教師節當天，舉行慶祝第42個教師節暨表彰大會，現場頒發總額高達983萬元(人民幣，以下同)的獎金。學校宣傳部負責人程老師證實此事，並透露該筆獎金已全部發放給數百名一線教師與團隊，且可由獲獎教師自行支配。此舉不僅是建校以來的慣例，今年更是發放金額最大的一次。

據大河報報導，本次獎勵範圍全面覆蓋教學、科研、團學與競賽等多個領域，受表彰對象包括考研考證獲獎單位、大學生學科競賽獲獎單位、省級教學質量工程項目代表、科研團隊、優秀培訓師及省市教學競賽獲獎教師等。除一次性獎金外，學校同期還向全體教職工發放教師節與中秋節慰問品，並開放校內健身資源推出專屬優惠，展現對教職人員的實質關懷。

這項重金獎勵背後，折射出鄭州商學院22年來對師資建設的重視。程老師介紹，學校辦學原則第一條就是要有好的師資，自2009年首屆畢業生起便設立表彰機制，從早期的升學 考證獎勵逐步擴展至就業獎勵，2017年起更每年召開大會集中嘉獎。據統計，該校近五年來的獎勵總額已接近3000萬元。

此事在網路上引發廣泛討論，許多網友羨慕表示：「這才是實打實尊重人才！能直接自行支配的獎金最香」、「又是別人家的學校，把錢花在一線教師身上比什麼宣傳都管用」；也有網友留言讚許：「建校以來堅持了22年真不容易，希望能帶動更多高校重視基層教師的付出」、「有這樣的激勵機制，老師教書育人會更有動力。」

學校方面表示，該項獎勵旨在持續激勵潛心教學、深耕科研與育人有成的教師和團隊，未來將繼續把師資隊伍建設作為學校發展的最核心要務。