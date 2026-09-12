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神仙公司…廈門科企中秋、十一連休13.5天 禁派工作還發旅遊金

中國新聞組╱北京12日電
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AI摘要

文章摘要整理：

福建廈門一間科技公司今年中秋、國慶合併連休13.5天，假期不調休且禁派工作，還提供最高2000元旅遊基金，展現重視員工休息與福利的企業文化。

福建廈門一家科技公司近日發布中秋、十一國慶放假通知，宣布今年兩節將連休13.5天，並發放最高2000元(人民幣，以下同)的旅遊基金；更令人矚目的是，公司明確規定假期期間除影響存亡的緊急事件「嚴禁任何工作指令」。公司負責人郭先生笑稱，「我們每年都這麼放，主要是我自己也想放」。

極目新聞報導，根據該公司的公開通知，今年放假時間從9月24日中午持續至10月7日，10月8日返崗，兩節之間的三個工作日全部加送，且不調休、不扣年假。公司還設置旅遊基金，入職每滿一個月可得200元、最高2000元，可用於機票、酒店、景區門票及演唱會等消費。

為了讓員工真正「離線」，公司在節前便會凍結軟體版本，並提前告知上下游供應商假期安排，避免假期打擾員工；甚至平時下班後發訊息，員工不回覆亦可。

一名在該公司工作五年多的員工表示，長假並非今年首次實行，近年中秋、國慶及春節假期都較長，2024年放了15天，2025年則是12.5天，且近三年皆有旅遊基金。她還透露，公司目前實行每周4.5天工作制，周末雙休，「周三打卡五個小時就可以，我們已經習慣每次長假都在羨慕聲中度過。」

老闆郭先生表示，公司主營互聯網軟體，部分業務可交由AI處理，例如節假日開啟自動退款機制以減少人工值守；而選擇全員連放，是為了公平起見，避免部分人請假需他人頂崗。郭先生還說，未來仍會繼續維持這項傳統，讓員工在工作中獲得真正的休息與平衡。

許多網友看了羨慕直呼：「又是別人家的神仙公司！連下班都可以不回訊息，企業文化太好了」、「不調休還發旅遊基金，簡直是打工人的夢幻職場」；也有網友留言讚許：「AI技術提升效率，老闆還願意把紅利分享給員工，這才是良性循環」、「能提前幫員工擋掉供應商打擾，這種尊重員工個人時間的老闆太難得了」。

精華 FAQ

  • 公司宣布從9月24日中午放到10月7日，10月8日返崗，合計連休13.5天，兩節之間的3個工作日也一併補放，且完全不調休、不扣年假。

  • 公司明確規定，假期期間除影響存亡的緊急事件外，嚴禁任何工作指令；節前也會凍結軟體版本，並先通知供應商避免打擾，連下班後訊息不回也可。

  • 公司設有旅遊基金，員工每滿1個月可領200元，最高2000元，可用於機票、酒店、景區門票或演唱會等支出；目前也實行每周4.5天工作制。

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