詐騙？驚喜？她遊澳門丟了相機 月後失物竟被帶回杭州

圖為遺失的大疆相機。（取材自杭州日報）

「一個月後竟被人帶回了杭州！」黃女士8月在澳門 看演唱會時弄丟大疆Pocket 3。相機，原以為無法尋回，沒想到相機被撿到後送進杭州派出所。警方從相機內有限線索查找失主，輾轉聯絡上她。黃女士「剛接到電話以為是詐騙 分子」，後經購買記錄、照片及影片等資訊核對，確認相機身分。

大風新聞報導，黃女士17日從珠海前往澳門參加演唱會線下活動，並拍照留念。當天中午1時許，她發現相機不見，雖想原路尋找，但因人生地不熟，認為相機可能已被他人撿走，最後放棄。下午3時許，她回到飯店，並請粉絲管理群組協助發布尋物啟事，但一直沒有收到回音。

19日，黃女士回到江西老家，將相機遺失告訴姊姊，姊妹商量後認為沒有報警，也不知道相機遺失地點及撿拾者身分，便作罷。

同一天，傅女士在澳門看完演唱會後收拾包包，發現裡面多出一台黑色大疆Pocket 3。她猜測可能是散場人潮擁擠時不慎拿錯，隨後在網路發布尋物啟事，但一直無人聯絡。回到杭州後，她決定將相機交給警方，專程送到濱江公安高新派出所。

負責研判線索的是高新派出所輔警鄭海達。由於相機沒有聯絡方式，警方也不知道失主何時、在哪裡遺失，只能從相機內有限資訊逐步查找，最後鎖定黃女士，並找到她一名在杭州的朋友。

朋友接到派出所電話後聯絡黃女士，詢問「你是不是在澳門丟東西了？」黃女士第一反應是「啊？詐騙吧？」因她從未報警。警方其後說明查找過程，並透過購買發票等資料核驗。

黃女士表示，相機內有自己的照片和影片，她能說出拍攝的大致時間、地點及當時穿著。警方將相關資訊與影像資料交叉比對，時間、地點、購買記錄及畫面內容均吻合，確認她為失主。

之後，黃女士委託杭州朋友到派出所代領，並透過視訊確認相機。她表示，這次事件也讓自己與一名半年未聯絡的朋友重新聯繫。對於撿到相機的傅女士，她說：「真的太感謝她了。」傅女士則表示，撿到相機後一直想辦法找到失主，希望對方能盡快拿回相機。

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