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10斤黃金聘禮、3斤金鳳冠 網紅梅尼耶奢華大婚 緋聞女友是伴娘

中國新聞組／北京12日電
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網紅梅尼耶(右)日前迎娶黃婉均(左)。新娘高顏值，被部分網友認為像是劉亦菲和楊穎...
網紅梅尼耶(右)日前迎娶黃婉均(左)。新娘高顏值，被部分網友認為像是劉亦菲和楊穎綜合體。(取材自摸娛星聞)

網紅梅尼耶（本名鍾小成）日前在三亞迎娶黃婉均，婚禮因10斤黃金聘禮、３斤純金鳳冠、售價718萬元(人民幣，下同，約107萬美元)的紅旗國禮接親車，引起全網熱議。

據「摸娛星聞」報導，新娘黃婉為婚禮瘦了十幾斤，當天佩戴重達３斤的純金鳳冠，手捧花亦以真金打造。伴娘則由痞幼、卓仕琳擔任。過去梅尼耶和痞幼曾合作過短視頻，並傳出緋聞，這次痞幼以伴娘身分全程參與，從接親、敬茶再到晚宴，一路幫忙，打破傳言。

婚禮當天，梅尼耶提前起床準備迎娶黃婉均，１０斤黃金聘金，價值400多萬元(約60萬美元)。黃金聘禮經過包裝後整齊排列，旁邊另放置兩瓶茅台酒。接親頭車的車長接近６米，車內採用中華非遺大漆與刺繡工藝進行裝飾，極為罕見。

婚禮不僅追求奢華，更融入了來自梅尼耶老家的傳統習俗，接親流程在凌晨三點啟動，儀式感十足。

新娘黃婉均在接親時佩戴的３斤重純金鳳冠，採用繁複工藝製作，她手中的捧花同樣以真金打造，外觀遠看如鮮花，近看則可見金質材質。

婚禮前夜，梅尼耶因情緒激動失眠，僅休息約３小時。婚禮現場，他表示願意「冒著掉粉的風險娶黃婉均」，相關言論隨後在網絡上受到關注。

據自媒體報導，黃婉均並非短視頻圈內人士。兩人最初認識，是因有人冒充黃婉均向梅尼耶索要錢款，兩人後續通過溝通逐漸熟悉，並確定戀愛關係。在梅尼耶事業低谷期間，黃婉均一直陪伴在他身邊。

此外，婚禮午宴未設置貴賓席，到場的親友及同事都共享美食，接地氣的安排讓不少網友感到溫暖。

隨著熱度的上升，網上評論也分為兩派。有人讚嘆排場，也有人冷靜思考。有網友認為，送黃金聘禮沒有問題，黃金本身就有祝福的象徵；而另一部分則認為，這樣的婚禮容易引發物質攀比心理。

不過，有評論表示，這場婚禮引發熱議，不僅因為其奢華，更因為梅尼耶願意在公眾面前展現真實的感情。婚禮只是婚姻的開始，真正的考驗在於未來的共同生活。

精華 FAQ

  • 最受關注的是10斤黃金聘禮、價值400多萬元的黃金聘金、3斤純金鳳冠，以及售價718萬元的紅旗國禮接親車，整體排場相當罕見。

  • 痞幼以伴娘身分全程參與，從接親、敬茶到晚宴都在場幫忙。由於她過去曾與梅尼耶合作並傳出緋聞，這次現身也被視為對傳言的回應。

  • 一派認為黃金聘禮寓意祝福，婚禮展現真實感情值得祝福；另一派則擔心過度奢華會助長物質攀比。討論焦點不只在排場，也在婚姻本身。

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