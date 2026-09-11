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臥龍大熊貓圈舍被拍到老鼠成群 視頻瘋傳 基地回應了

中國新聞組／北京11日電
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臥龍神樹坪基地大熊貓圈舍近期被拍到出現老鼠，引發網友關注。（視頻截圖）
臥龍神樹坪基地大熊貓圈舍近期被拍到出現老鼠，引發網友關注。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

臥龍神樹坪基地圈舍被拍到鼠群後引發熱議，基地回應稱大熊貓目前健康正常，並將持續透過滅鼠、清潔與環境管控降低風險。

四川臥龍神樹坪基地大熊貓圈舍近日被拍到出現成群老鼠，引發網友關注。基地9月10日發布情況說明，表示目前未發現大熊貓因鼠害出現健康異常，並將持續加強滅鼠消殺及環境管控。

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▲ 影片來源：tiktok平台＠user4623987798709（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

臥龍大熊貓苑表示，神樹坪基地位於山區，周邊山林茂密，嚙齒動物數量較多，加上圈舍採仿野外設計、屬半開放空間，容易吸引小型動物棲息；大熊貓食用輔食後留下的殘渣，也可能吸引鼠類、鳥類等小動物進入覓食。

基地指出，為避免大熊貓誤食，目前主要採取物理捕鼠、封堵鼠洞、驅逐小動物及清理環境等方式。雖然要做到完全沒有鼠跡是全球普遍面臨的難題，但基地一直重視鼠害問題，並定期進行滅鼠。

基地表示，每月都會全面排查所有大熊貓圈舍及周邊區域，並進行1至2次集中滅鼠；鼠害高發季節，頻率則提高至每月3至4次。相關措施包括使用黏鼠板、捕鼠籠、封堵鼠洞，以及在外圍規範設置滅鼠藥劑。

在食物及衛生管理方面，基地表示，會嚴格規範大熊貓食物存放與投餵流程，並每日清掃圈舍、定期消毒，降低嚙齒動物對大熊貓造成的影響。

對於近期網友拍到的鼠患情況，基地強調，「目前未發現臥龍神樹坪基地的大熊貓出現鼠害導致的健康異常」，未來將持續強化滅鼠消殺與環境管控，壓低鼠密度、控制危害水平。

基地也表示，即使沒有對外公布所有保護工作細節，仍高度關注可能影響大熊貓健康的隱患，並將持續保障大熊貓健康安全。

精華 FAQ

  • 基地說明，園區位於山區、周邊山林茂密，嚙齒動物本就較多；加上圈舍採仿野外設計、屬半開放空間，且輔食殘渣可能吸引鼠類進入覓食。

  • 基地強調，經目前排查，未發現臥龍神樹坪基地的大熊貓因鼠害出現健康異常，未來也會持續強化滅鼠消殺與環境管控，壓低鼠密度。

  • 基地每月會全面排查圈舍與周邊，鼠害高發季節增加滅鼠頻率，並以黏鼠板、捕鼠籠、封堵鼠洞、外圍藥劑及每日清掃消毒等方式降低風險。

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