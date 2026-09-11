西電這份試卷到底多難？新生高考數學132分、入學考12分
西安電子科技大學新生入學測試因題目偏競賽、難度高而引發熱議，高考數學132分的新生也僅考12分，校方強調其用途是拔尖選才與分級教學。
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西安電子科技大學新生入學測試因題目偏競賽、難度高而引發熱議，高考數學132分的新生也僅考12分，校方強調其用途是拔尖選才與分級教學。
近日，陝西西安電子科技大學（以下簡稱「西電」）2026級新生入學能力測試成績公布後，引發關注。不少高考數學成績在120分以上的新生，在這次考試中僅拿到十幾分。其中，一位高考數學132分的同學考了12分，相關話題迅速登上熱搜。另有網友將網傳試卷輸入DeepSeek，也都「卡殼」十多分鐘，仍未完成整套試卷。對此，大學回應稱，此次考試真實有效，核心用途為拔尖人才選拔。
綜合中國青年報、上觀新聞、快科技報導，西電新生入學能力測試自2013年開始，今年9月2日舉行，考試科目包括英語、數學、物理。
報導指出，多名網友分享視頻稱，自己高考數學成績超100分，但在西電新生開學數學摸底考試中，僅拿到十幾分。
高考數學132分的西電新生徐同學（化名）此次僅考12分，他表示，試題不同於高考，更多涉及競賽思維和大學前置知識，而自己暑假三個月沒有接觸數學，因此裸考取得這樣的成績並不意外。
徐同學介紹，測試主要用於了解新生入校狀態，建立初始狀態數據庫，並跟蹤學生學習狀態。英語成績會作為「大學英語」分級教學依據，數學、英語、物理綜合成績則作為各類實驗班選拔的筆試成績。
據報導，9月9日，西安電子科技大學宣傳部回應媒體稱，此次考試真實有效，核心用途為拔尖人才選拔。
報導指出，本次試卷以競賽題目為主，全校有5800餘名新生參加，部分宿舍最高分僅33分。
另有網友將網傳試卷輸入DeepSeek，模型首次作答耗時十多分鐘仍未完成整套試卷。西電工作人員表示，這項測試是每屆新生的常規安排，並非2026年新增。
工作人員表示，數學成績與排名將作為創新實驗班選拔參考，後續還有二輪複試、面試等環節，並非僅憑此次成績確定名單。
因為這次測試題型不同於高考，更多偏向競賽思維與大學前置知識，難度明顯更高。部分新生暑假未複習相關內容，因此即使高考成績不錯，也可能只得十幾分。 校方表示，測試主要用於了解新生入校狀態、建立初始資料庫並追蹤學習情況；其中英語成績用於分級教學，數學、英語、物理綜合成績則作為實驗班選拔筆試參考。 校方回應稱，這項測試是真實有效且屬於每屆新生的常規安排，並非今年才新增。數學成績只是一部分參考，後續仍有複試與面試，不會僅憑一次筆試定名單。
精華 FAQ
因為這次測試題型不同於高考，更多偏向競賽思維與大學前置知識，難度明顯更高。部分新生暑假未複習相關內容，因此即使高考成績不錯，也可能只得十幾分。
校方表示，測試主要用於了解新生入校狀態、建立初始資料庫並追蹤學習情況；其中英語成績用於分級教學，數學、英語、物理綜合成績則作為實驗班選拔筆試參考。
校方回應稱，這項測試是真實有效且屬於每屆新生的常規安排，並非今年才新增。數學成績只是一部分參考，後續仍有複試與面試，不會僅憑一次筆試定名單。
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