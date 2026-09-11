上海女尋失聯20年的大學美籍恩師 尋人帖「炸」出上百校友

Curtis Evans與學生們合影。（取材自新聞坊／受訪者供圖）

上海女子王瑜近日透過媒體尋找20多年前在華東師範大學讀書時任教的美籍教師Curtis Evans，中文名文逍帆。王瑜表示，Evans老師曾連續三年利用休息時間無償輔導她，改變了她看待自己、與人相處的方式，總想著還有機會當面感謝老師，卻失聯20年，她希望能找到老師，對他表達當年來不及說的「謝謝。沒想到她才剛在小紅書 發出尋人帖，就引發上百名校友的共鳴，他們也在思念著同一位老師。

據新聞坊報導，9月10日是中國的教師節，教師節前夕，王瑜帶著一封「寄不出去」的信，找到嘉定區融媒體中心，希望尋找恩師Evans。王瑜是2005年畢業於華東師範大學，信件裡飽含著她對老師的思念，「找了快20年，本來都想放棄了，但沒想到我發在小紅書的尋人帖子，突然得到了大家的關注。」

王瑜。（取材自新聞坊）

王瑜的尋人帖沒放老師照片，僅憑「華師大外教Evans」簡單描述，就引來眾多校友留言分享他們記憶中的Evans老師：Evans總是打領帶、穿西裝，一絲不苟；總是抱著一本厚厚的英文大詞典；嚴肅的教授外表下，上課卻很幽默：Evans的選修課，每個人都要輪流上台演講，主題自選，口語考試則是唱一首英語歌；Evans反覆叮囑過一件事：騎自行車一定要戴頭盔。

王瑜珍藏著一本厚厚的相冊，照片裡的她尚是學生模樣，她說，這些照片基本都出自Evans之手，他不教攝影，卻自費搭起簡易影棚，給學生拍照、沖洗，再送給他們，而且幾乎都站在鏡頭最後方。說到這，王瑜眼眶有些泛紅。

王瑜說，Evans老師普通話非常流利，而且還有點北京腔，一頭花白捲髮，教室布局與其他課也不一樣：桌椅被圍成一圈，中央留給學生。唱歌、跳舞、變魔術、主題演講等。「Your question？」是Evans課堂上的高頻句式，他經常會突然走到學生面前問：你的問題是什麼？王瑜漸漸明白，老師期待的是學生自己的思考。

Evans也會說起遠在異國的女兒。女兒與學生們年齡相仿，看見他們熱熱鬧鬧圍在一起，他就像看見自己的孩子，常常感謝大家的陪伴。王瑜也早把老師當成家人，只是這份心意，一直沒好意思說出口。

借助AI搜索，她發現Evans還在浙江工商大學和上海外國語大學任教過。華東師範大學、上海外國語大學均表示Evans已離職多年，聯繫方式也已失效。浙江工商大學提供Evans的郵箱和電話號碼，但都沒有回音。

「畢業前，我一直以為還會再見，所以連一句好好的再見都沒說。」王瑜在信裡寫道，「那個下著雪的春節，買不到醋，調料也缺這缺那，我們圍著老師，吃著他包的餃子。那時候不覺得稀奇，但後來，我再也沒吃過那麼熱氣騰騰的餃子。」