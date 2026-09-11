被泥石流埋36天奇跡生還 陝西「豬堅強」瘦成豬閃電

「豬堅強」慢慢被挖出。（取材自經視直播）

陝西商洛有一頭豬，被泥石流掩埋整整36天後奇蹟生還，瘦了80斤還活著，被網友稱為現實版「豬堅強」。主人小黨推測這頭名叫「豬大」的豬，是在被掩埋期間吃泥土和石頭、靠石牆縫隙呼吸撐過來的，「豬大被挖出來時全身癟了。」原本打算過年殺了吃肉或賣錢，但小黨說，現在不捨得殺了，先好好養著。小黨將「豬堅強」的獲救過程記錄成視頻，上網後目前已有幾百萬瀏覽量。

據經視直播報導，小黨的老家在陝西商洛市柞水縣東河村，他是於9月9日將視頻發上網。畫面中，一隻豬趴在石板下的狹小空間裡，有人正用鏟子慢慢清理周圍的泥沙，小心翼翼地將其挖出，豬的頭部露出後，牠用嘴拱著泥土，求生欲極強，最終豬被成功救出。不少網友表示：「這不就是現實版的豬堅強嗎」、「36天沒吃沒喝還能活，太不可思議了」、「隔著屏幕都覺得震撼」、「這下瘦成豬閃電了。」

發文網友「小黨」是這隻豬的主人，他表示，今年3月份，家裡養了兩頭豬，他分別取名叫豬大和豬二，豬大比較成熟，豬二比較活潑，牠們倆都是白豬，豬大是捲毛，豬二是順毛。

被埋在泥石流下36天的「豬堅強」瘦了80斤。（取材自經視直播）

今年8月5日，柞水縣發生洪水，泥石流將小黨家的豬圈完全掩埋。當時小黨在縣城，「姊姊打電話告訴我，豬二自己跑出來了，但豬大被埋在裡面，當時所有人都覺得豬大肯定死了，畢竟泥沙把整個豬圈都埋住了，根本沒人想到牠還活著。」

9月9日，小黨的父親和大伯在清理被埋的道路時，突然聽到豬的叫聲，兩人循聲挖掘，一個半小時後終於將豬大救出。「當時特別震驚，36天了怎麼還活著？」小黨說，豬大被挖出來時全身癟了，瘦了至少80斤。由於長時間沒有進食，父親先給牠餵了一些菜葉子，10日又餵了粗玉米麵，怕牠腸胃受不了。

至於豬大是如何在地下存活36天的，小黨推測牠可能是靠吃泥沙撐過來的。「豬圈是石頭砌的牆，有縫隙可以呼吸。泥石流下來的是細沙，豬大可能趁著天晴土鬆時，自己用嘴把泥土往外拱，給自己拱出了一個小空間。」小黨說，村民們都稱牠為「豬堅強」，自己發視頻後也沒想到會這麼火，目前已有幾百萬瀏覽量。

小黨表示，後續會先把豬大養著，不會殺牠。「有條件的話就給牠安享晚年吧。牠自己吃泥土堅強地活下來，對我們來說就是個奇蹟。」小黨笑著說：「我們家的豬大能活下來，全靠燃燒牠的脂肪。所以我希望大家不要為了美而減肥，健康才是最好的。」

該村另一名村民證實確有此事，大家都覺得不可思議，昨天冒著雨也要打傘來看熱鬧，「一個多月了豬還能活，太震驚了。」