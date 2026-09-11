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孕婦高鐵上臨盆 滬泌尿、心外科醫師聯手接生…當時很懵

中國新聞組／北京11日電
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上海泌尿科醫生、心外科醫生聯手，在高鐵上接生了一個小孩。(取材自新聞坊)
上海泌尿科醫生、心外科醫生聯手，在高鐵上接生了一個小孩。(取材自新聞坊)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：上海高鐵上孕婦臨盆，泌尿科與心外科醫師聯手接生。
  • 重點二：醫師透過遠端連線婦產科專家指導，完成車廂內急救。
  • 重點三：男嬰出生後母子平安，列車抵站即送醫院檢查。

「我當時也很懵，因為我是泌尿科醫生，以前沒碰到過這個情況。」海軍軍醫大學第一附屬醫院泌尿科醫生方玉，9月5日下午在一列高鐵上遇上孕婦臨盆急診，他在高鐵洗手間內遠端連線婦產科專家指點，與另一名心外科醫生配合，在13分鐘後順利接生男嬰，母子均安。

新聞坊報導，事發於5日下午15時33分，從上海開往安慶探親的G3822次列車剛過江蘇鎮江，一名懷孕36周餘的女子在洗手間呼救即將臨盆。乘務員聽聞「胎兒頭部已經露出」後立即廣播尋求醫務人員協助。

當時正在車上的方玉與上海市第一人民醫院心外科醫生陸方林聞訊趕赴現場。面對從未遇到過的緊急接生，方玉來不及多想，一邊安撫產婦，一邊視頻連線長海醫院婦產科蔡聖芸教授，請她遠程指導。

列車乘務員迅速送來急救用品，乘警則在車廂內維護秩序、疏散周邊旅客。狹小的衛生間裡的接生任務就此展開。

方玉表示他平時碰不到這種急診情況，「但是我們也很震驚，作為一個泌尿外科醫生，我們該怎麼辦，怎麼去處理這個問題」。方玉與陸方林戴好無菌手套以後，輔助孕婦將小朋友娩出，然後在蔡聖芸的遠端指導下進行消毒、剪斷將臍帶。由於當時的空間屬於有汙染性的環境，所以方玉為男嬰預留了比較長的臍帶。

根據列車記錄，男嬰在列車出生的具體時間是15時46分。方玉說，孩子順利出生，母子狀態良好，「小寶寶使勁地踢腿，我輕輕拍了拍他腳掌，他哭得很響，說明呼吸系統和生命體徵都是健康的。」

報導指出，列車長孫磊同步通報並協調南京南站啟動應急處置，列車於15時52分抵達南京南站後，120急救人員與車站團隊迅速將母嬰轉運至當地醫院。當晚產婦丈夫致電列車長，證實妻兒經全面檢查均十分健康，並向全體救助人員致謝。

上海泌尿科醫生、心外科醫生聯手，在高鐵上接生了一個小孩。(取材自新聞坊)
上海泌尿科醫生、心外科醫生聯手，在高鐵上接生了一個小孩。(取材自新聞坊)

精華 FAQ

  • 事件發生於9月5日下午15時33分，當時G3822次列車從上海開往安慶，剛過江蘇鎮江不久，車上就傳出孕婦即將臨盆的緊急狀況。

  • 現場由海軍軍醫大學第一附屬醫院泌尿科醫師方玉，與上海市第一人民醫院心外科醫師陸方林共同協助，並透過視頻連線婦產科專家遠端指導完成接生。

  • 男嬰在15時46分出生，列車抵達南京南站後，母嬰立即被轉送醫院檢查。家屬事後證實兩人狀況良好，全面檢查結果均正常。

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