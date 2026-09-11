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長沙男4次考公失敗 花2.2萬旅行6國 媽留1句話掀熱議

中國新聞組／北京11日電
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湖南長沙一名男子兩年考公四次失敗，花2萬多元周遊6個國家、17個城市。（視頻截圖...
湖南長沙一名男子兩年考公四次失敗，花2萬多元周遊6個國家、17個城市。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：長沙男子兩年內四度考公失利，決定暫停備考出國旅行。
  • 重點二：他花約2.2萬元走訪6國17城，兩個月內暫時放下壓力。
  • 重點三：母親一句「老娘扛你看世界」引發熱議，掀起共鳴討論。

長沙一名男子兩年內四度參加公務員考試均未能「上岸」，近日選擇暫時放下考試壓力，花費約2.2萬元（人民幣，下同，約3278美元）出遊，兩個月內走訪6個國家、17座城市。事件經媒體報導後登上熱搜，其母親在朋友圈留下的一句「老娘扛你看世界，你替老娘圓夢！」更引發網友討論。

據網易號「洪生鵬」發布的文章，這名男子兩年內參加了四次公務員考試，但始終未能成功錄取。多次備考、查詢成績後失望，再重新投入復習，成為他這段時間的生活循環。

文章提到，作者曾認識一名三次考公失敗的朋友。對方形容，每次查完成績後，都會獨自坐在房間裡很久，有時坐到天黑、肚子餓了才起身吃飯，隔天仍繼續工作、複習，等待下一次考試。

與持續備考不同，男子在第四次失敗後選擇暫時停下腳步，拿出約2.2萬元前往海外旅行，先後走訪6個國家、17座城市。相關消息曝光後，母親的一句話成為討論焦點：「老娘扛你看世界，你替老娘圓夢。」

不少網友認為，母親的話既幽默又溫暖，認為在兒子屢次考試失利時，能夠給予支持，讓他暫時放下壓力、看看外面的世界，是一種難得的家庭包容。

也有觀點認為，這起事件之所以受到廣泛關注，與「四次考公失敗」、「花2.2萬元」、「遊歷6國17城」等鮮明反差有關。原本只是一個年輕人考試失利後選擇旅行的個人經歷，在媒體報導與社交平台傳播下，被賦予了更多情緒色彩。

文章指出，對許多年輕人而言，考公被視為人生的重要選擇，但「上岸」與否並不應成為衡量人生價值的唯一標準。考試失敗後適當休息、調整狀態，並不一定意味著逃避，也可能是重新整理自己、思考下一步方向的過程。

目前，這名男子仍在旅行途中。至於旅程結束後是否會再次參加公務員考試，或選擇其他人生方向，仍由他自行決定。

精華 FAQ

  • 他在兩年內四度參加公務員考試都未錄取，長期備考與查分失望反覆消耗心力，因此決定暫時停下腳步，透過旅行調整狀態、釋放壓力。

  • 男子花費約2.2萬元，在兩個月內先後走訪6個國家、17座城市。這筆開銷與行程規模形成鮮明對比，也讓事件更受網友關注。

  • 母親在朋友圈寫下「老娘扛你看世界，你替老娘圓夢」，語氣幽默又充滿支持，讓人感受到家人包容與鼓勵，也讓許多人聯想到自己面對挫折時的期待。

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