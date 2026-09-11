中國科企連5年送最新款iPhone手機 員工每人一支

「影視颶風」連5年送員工新款iPhone，實習生也能拿。（取材自微博）

蘋果秋季發表會10日揭幕，中國知名科技影視創作團隊「影視颶風 」（Mediastorm）隨即宣布公司「老規矩」福利。創辦人Tim（潘天鴻）在發表會結束後於公司內部群組發布公告，按照往年規矩，今年將贈送全體員工每人一台蘋果首款折疊新機iPhone Duo，就連實習生及新進員工也能領取，若員工想選擇其他等價機型也可以，連相關衍生稅費都由公司負擔，消息曝光後羨煞不少網友。

讓人羨慕的是，這項福利並沒有設定只有資深員工才能享有。公司強調，只要是在職員工，即使是實習生或剛入職的新人，只要今天人在公司，都能獲得一台蘋果新機。公司也直接表示，衍生稅費將由公司全額承擔，讓員工「零負擔」，不必另外煩惱稅金問題。

事實上，「影視颶風」並非第一次豪氣贈送員工iPhone系列新機。團隊從2022年開始，就已連續多年在蘋果推出新機後贈送員工手機，逐漸成為公司的年度福利傳統，今年也邁向第五年豪送蘋果新機。

包括2022年贈送iPhone 14 Pro、2023年iPhone 15 Pro、2024年iPhone 16 Pro，以及2025年的iPhone 17 Pro Max，今年則直接升級為最新的iPhone Duo。

從Pro系列一路送到旗艦Pro Max，如今更直接送上蘋果首款折疊機，讓不少網友笑稱「這福利也太狠」、「老闆真的說到做到」，也有員工淚謝說道：「人生第一台折疊螢幕就是iPhone Duo」。

蘋果推出摺疊手機iPhone Duo。（取材自蘋果官網）

中國科技影視創作團隊「影視颶風」宣布送員工蘋果新款摺疊手機iPhone Duo。（取材自微博）