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中國科企連5年送最新款iPhone手機 員工每人一支

中國新聞組╱北京11日電
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「影視颶風」連5年送員工新款iPhone，實習生也能拿。（取材自微博）
「影視颶風」連5年送員工新款iPhone，實習生也能拿。（取材自微博）

蘋果秋季發表會10日揭幕，中國知名科技影視創作團隊「影視颶風」（Mediastorm）隨即宣布公司「老規矩」福利。創辦人Tim（潘天鴻）在發表會結束後於公司內部群組發布公告，按照往年規矩，今年將贈送全體員工每人一台蘋果首款折疊新機iPhone Duo，就連實習生及新進員工也能領取，若員工想選擇其他等價機型也可以，連相關衍生稅費都由公司負擔，消息曝光後羨煞不少網友。

讓人羨慕的是，這項福利並沒有設定只有資深員工才能享有。公司強調，只要是在職員工，即使是實習生或剛入職的新人，只要今天人在公司，都能獲得一台蘋果新機。公司也直接表示，衍生稅費將由公司全額承擔，讓員工「零負擔」，不必另外煩惱稅金問題。

事實上，「影視颶風」並非第一次豪氣贈送員工iPhone系列新機。團隊從2022年開始，就已連續多年在蘋果推出新機後贈送員工手機，逐漸成為公司的年度福利傳統，今年也邁向第五年豪送蘋果新機。

包括2022年贈送iPhone 14 Pro、2023年iPhone 15 Pro、2024年iPhone 16 Pro，以及2025年的iPhone 17 Pro Max，今年則直接升級為最新的iPhone Duo。

從Pro系列一路送到旗艦Pro Max，如今更直接送上蘋果首款折疊機，讓不少網友笑稱「這福利也太狠」、「老闆真的說到做到」，也有員工淚謝說道：「人生第一台折疊螢幕就是iPhone Duo」。

蘋果推出摺疊手機iPhone Duo。（取材自蘋果官網）
蘋果推出摺疊手機iPhone Duo。（取材自蘋果官網）

中國科技影視創作團隊「影視颶風」宣布送員工蘋果新款摺疊手機iPhone Duo。...
中國科技影視創作團隊「影視颶風」宣布送員工蘋果新款摺疊手機iPhone Duo。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 公司在蘋果秋季發表會後宣布，將依「老規矩」送全體員工最新款iPhone，今年指定的是蘋果首款折疊新機iPhone Duo，也可改選等價機型。

  • 只要是當日在職員工就能領取，包含實習生與剛入職的新進員工，並沒有設定年資門檻；公司還表示只要人在公司，就可直接拿到新機。

  • 這項福利從2022年開始延續至今，已經連5年成為年度傳統；過去依序送過iPhone 14 Pro、iPhone 15 Pro、iPhone 16 Pro與iPhone 17 Pro Max。

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