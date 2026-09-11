蘋果iPhone Duo挨批7大抄襲 三星也酸「熱剩飯」

蘋果折疊機iPhone Duo亮相後，三星嘲諷蘋果折疊機「吃剩飯」。（取自華爾街見聞）

AI摘要 文章摘要整理： 蘋果首款折疊機iPhone Duo發布後，羅永浩指其多項設計抄襲既有產品，三星也連發貼文嘲諷蘋果只是重炒舊料。

10日凌晨，蘋果首款折疊屏手機iPhone Duo發布，中國網路大V、錘子手機創始人羅永浩在微博 發文，痛批iPhone Duo有七個方面都抄襲市面上已有的折疊機，只有一處創新。

羅永浩在微博發文中，逐一列舉了iPhone Duo涉嫌抄襲的七大方面：折疊機形態、屏下攝像頭、矮胖的闊屏比例、側面Dock外屏/內屏無縫接力、多角度懸停、鈦合金3D打印鉸鏈蓋。

除了羅列的抄襲點，羅永浩也指出蘋果在屏幕摺痕上的處理方式。他評價蘋果因為「摺痕搞不定，所以不惜降低屏幕體驗用霧面屏掩飾」，這雖然確實是原創，但導致前攝在霧面屏下會糊，只好單獨磨亮前攝那一小塊，結果本來要掩飾的前攝反而被突出了。他毫不客氣地將此形容為「百分之百的屎上雕屎」。相比之下，他認為靈動島雖然也是蘋果自己在原有基礎上雕琢，但「最後畢竟還是雕出了一點花」。

羅永浩唯一認可的iPhone Duo設計，是折疊時的動畫效果，他承認這一效果確實是原創的，而且效果很好看。

在蘋果發布iPhone Duo後，深耕折疊屏七年的三星 也在社交平台連續發文，直指蘋果在「熱剩飯」。三星最開始將蘋果iPhone Duo稱為「模擬人生續作」，隨後又發出「So far, so same」（不過如此，都見過），言外之意是蘋果iPhone Duo能做的功能在現有安卓折疊屏上早已實現。三星還暗諷蘋果只有一種折疊形態，「讓我們等著是吧？行，我們就在這兒，用三折疊的方式。」

除此之外，三星還將自家產品規格拿出來和iPhone Duo比較，指出自家Galaxy Z Fold 8重量僅201公克，iPhone Duo卻達254公克，足足重了53公克；機身展開後，iPhone Duo厚度為5.2mm，Galaxy Z Fold 8則僅4.5mm，藉此凸顯蘋果第一代折疊機在輕薄化方面仍有差距。

網路大V、錘子手機創始人羅永浩痛批，iPhone Duo有七個方面都抄襲市面上已有的折疊機，只有一處創新。(取材自紅星新聞)