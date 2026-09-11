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中果粉瘋搶iPhone Duo 黃牛價9.9萬 無AI功能仍預購熱

中國新聞組／北京11日電
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蘋果首款折疊屏iPhone Duo。(歐新社)
蘋果首款折疊屏iPhone Duo。(歐新社)

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蘋果首款折疊屏iPhone Duo在中國掀起預購熱潮，但因國行AI功能缺失、僅支援eSIM等限制，讓果粉在心動與實用間陷入兩難。

北京時間10日凌晨，蘋果發布iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款折疊屏iPhone Duo，新品搭載更強晶片與AI能力，在中國引發搶購熱潮，Apple京東自營旗艦店已有超63萬人預約iPhone Duo，iPhone18 Pro預約人數也已超120萬；另在二手平台，iPhone Duo黃牛價被炒到9.9萬元（人民幣，下同）。不過傳言iPhone Duo中國版不提供AI功能，買海外版又不能用中國門號，讓不少果粉直呼好難。

每日經濟新聞報導，蘋果官網顯示，其中最受矚目的折疊機iPhone Duo，國行（指在中國取得授權的公司貨）售價1萬5999元起，頂配2TB版2萬6499元。新機將於10月16日晚上8點接受預購，10月23日發售。「到底換不換？」社交平台上不少消費者都陷入這份糾結，坦言儘管重量、價格帶來勸退感，但折疊屏iPhone確實令人心動，「本來不想換手機，蘋果折疊一出來，又有點動搖了。」

發布會前後，中國二手平台上出現許多代搶服務的賣家，代搶服務費普遍在200元至1000元之間，有黃牛聲稱代搶成功率高達80%。而新機發布後，在閒魚等二手交易平台已出現iPhone Duo黃牛標價高達9.9萬元。另查詢京東頁面，目前Apple產品京東自營旗艦店已有超63萬人預約iPhone Duo，iPhone18 Pro的頁面預約人數也已超120萬。

不過據中央社報導，不少中國網民說，即使搶到新機，iPhone Duo中國版不提供AI功能，買海外版又不能用中國門號，實在兩難。網民在搶新體驗後加一句：「硬件（硬體）已給滿，國行（中國版）暫不支持」、「硬件給滿了，AI核心體驗直接砍半。」

另一方面，中國版iPhone Duo同樣只有內置eSIM，沒有實體SIM卡槽，需前往中國三大電信公司實體營業廳進行身分證件核驗才能啟動eSIM。於是有網民感嘆，iPhone Duo只支持eSIM，「買國行沒AI，買外版用不了國內卡」。

由於近年華為、小米均已推出折疊手機，部分中國消費者認為，蘋果儘管晚入市場，但若使用體驗感好，就是消費者想看到的良性競爭。

目前智慧型手機產業鏈面臨顯著的「量縮價揚」周期矛盾。Counterpoint最新報告顯示，2026年以來全球智慧型手機平均零售價年增15%，部分機型終端價格漲幅接近100%。IDC數據顯示，2026年中國智慧型手機銷量已連續5季萎縮，蘋果折疊螢幕新機帶來的增量，短期內或難以對沖智慧型手機整體大盤的下行壓力。

iPhone Duo起售價15999元。(取材自每日經濟新聞)
iPhone Duo起售價15999元。(取材自每日經濟新聞)

精華 FAQ

  • 京東自營旗艦店顯示，iPhone Duo預約人數已超63萬，iPhone 18 Pro也逾120萬；二手平台上，黃牛標價最高已炒到9.9萬元，顯示市場追捧非常強烈。

  • 主要卡在功能與使用限制：傳出國行版不提供AI功能，海外版又不能用中國門號；再加上只支援eSIM、需到三大電信實體營業廳核驗，購買與啟用都不算方便。

  • 短期未必能明顯拉動大盤。報導引述數據指出，全球智慧型手機平均售價雖上升，但中國銷量已連續5季萎縮，單靠iPhone Duo的新增需求，恐難抵消整體下行壓力。

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