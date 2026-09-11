退役安置風波 劉翔曬明細：獲49.4萬買斷費 全捐西藏救災
劉翔公開退役安置結果，稱已領49.4萬元買斷費，並將11年工資補助共98萬2935元全數捐給中華慈善總會，用於西藏救災，上海體育局也證實其自主擇業完成。
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劉翔公開退役安置結果，稱已領49.4萬元買斷費，並將11年工資補助共98萬2935元全數捐給中華慈善總會，用於西藏救災，上海體育局也證實其自主擇業完成。
持續半個月的奧運冠軍劉翔退役安置風波有了最終結果。劉翔昨在微博發文表示，他於「9月1日已經買斷，拿到49.4萬元（人民幣，下同）買斷費」，並稱今後與上海體育局再無關聯。劉翔還曬出自己的工資明細，表示自己11年來的所有工資補助等共98萬2935元，已於9月2日全數捐給中華慈善總會。上海體育局隨後證實劉翔已於9月7日完成自主擇業手續，對劉翔最終選擇予以充分尊重。
據九派新聞報導，劉翔昨發文：「這麼多天過去，等不到官方結果了，還是由我來說吧。早在9月1日我已經買斷，獲得49.4萬買斷費，今後與體育局再無關聯。從2015年4月7日至今，所有工資補助等，共收入98萬2935元，我於9月2日全數捐給中華慈善總會用於西藏泥石流救災。」
從劉翔公開的工資明細來看，他退役後，從2015年4月7日至2026年9月2日的所有工資補助合計98萬2935元，按11年多折算，月均7000餘元。
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上海市體育局則回應表示：「經與劉翔本人深入溝通，提供了包括田徑中心負責人、技術總監、體育類高校等組織安置方向，劉翔最終選擇自主擇業，我們予以充分尊重。9月1日，劉翔遞交自願選擇自主擇業申請表，並簽署有關協議；9月7日，人事關係手續基本辦理完結，並按規定給予自主擇業經濟補償金。對於劉翔同志將2015年4月以來全部工資收入捐贈用於西藏吉隆泥石流救災的善舉，我們深表敬意」。
該局並表示，過去10年間，上海市對近千名運動員進行退役安置，其中包括10餘位獲得奧運冠軍、世界冠軍的運動員。將持續優化上海市退役運動員安置政策。
此前，劉翔8月26日在個人微博上發帖向網友徵求意見：「體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」引發爭議。對於劉翔決定買斷及捐工資，網友大都點讚：「劉翔真男人」，「愈來愈多重要人物站出來反抗不合理了」，「他把工資和補助全都捐了，確實也做的坦蕩」，「徹底獲得自由了」。
劉翔在與上海體育局溝通後，選擇自主擇業，並於9月1日遞交申請與簽署協議，9月7日人事手續基本辦妥，正式結束與體育局的關聯。 他表示已於9月1日拿到49.4萬元買斷費，另外將2015年4月7日以來累計的工資補助98萬2935元，於9月2日全數捐給中華慈善總會救災。 上海體育局表示曾提供田徑中心負責人、技術總監及體育類高校等安置方向，但尊重劉翔選擇自主擇業，也對其捐出全部工資用於西藏救災表達敬意。
精華 FAQ
劉翔在與上海體育局溝通後，選擇自主擇業，並於9月1日遞交申請與簽署協議，9月7日人事手續基本辦妥，正式結束與體育局的關聯。
他表示已於9月1日拿到49.4萬元買斷費，另外將2015年4月7日以來累計的工資補助98萬2935元，於9月2日全數捐給中華慈善總會救災。
上海體育局表示曾提供田徑中心負責人、技術總監及體育類高校等安置方向，但尊重劉翔選擇自主擇業，也對其捐出全部工資用於西藏救災表達敬意。
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劉翔「今後再無關聯」曝不歡而散 上海體育局以禮相對
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