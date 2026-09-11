我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

退役安置風波 劉翔曬明細：獲49.4萬買斷費 全捐西藏救災

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉翔曬工資明細：退役11年合計98萬元。(取材自南方都市報)
劉翔曬工資明細：退役11年合計98萬元。(取材自南方都市報)

AI摘要

文章摘要整理：

劉翔公開退役安置結果，稱已領49.4萬元買斷費，並將11年工資補助共98萬2935元全數捐給中華慈善總會，用於西藏救災，上海體育局也證實其自主擇業完成。

持續半個月的奧運冠軍劉翔退役安置風波有了最終結果。劉翔昨在微博發文表示，他於「9月1日已經買斷，拿到49.4萬元（人民幣，下同）買斷費」，並稱今後與上海體育局再無關聯。劉翔還曬出自己的工資明細，表示自己11年來的所有工資補助等共98萬2935元，已於9月2日全數捐給中華慈善總會。上海體育局隨後證實劉翔已於9月7日完成自主擇業手續，對劉翔最終選擇予以充分尊重。

據九派新聞報導，劉翔昨發文：「這麼多天過去，等不到官方結果了，還是由我來說吧。早在9月1日我已經買斷，獲得49.4萬買斷費，今後與體育局再無關聯。從2015年4月7日至今，所有工資補助等，共收入98萬2935元，我於9月2日全數捐給中華慈善總會用於西藏泥石流救災。」

從劉翔公開的工資明細來看，他退役後，從2015年4月7日至2026年9月2日的所有工資補助合計98萬2935元，按11年多折算，月均7000餘元。

👉懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

上海市體育局則回應表示：「經與劉翔本人深入溝通，提供了包括田徑中心負責人、技術總監、體育類高校等組織安置方向，劉翔最終選擇自主擇業，我們予以充分尊重。9月1日，劉翔遞交自願選擇自主擇業申請表，並簽署有關協議；9月7日，人事關係手續基本辦理完結，並按規定給予自主擇業經濟補償金。對於劉翔同志將2015年4月以來全部工資收入捐贈用於西藏吉隆泥石流救災的善舉，我們深表敬意」。

該局並表示，過去10年間，上海市對近千名運動員進行退役安置，其中包括10餘位獲得奧運冠軍、世界冠軍的運動員。將持續優化上海市退役運動員安置政策。

此前，劉翔8月26日在個人微博上發帖向網友徵求意見：「體育局讓我買斷或當教練上班，我該怎麼辦？」引發爭議。對於劉翔決定買斷及捐工資，網友大都點讚：「劉翔真男人」，「愈來愈多重要人物站出來反抗不合理了」，「他把工資和補助全都捐了，確實也做的坦蕩」，「徹底獲得自由了」。

劉翔曬工資明細：退役11年合計98萬元。(取材自微博)
劉翔曬工資明細：退役11年合計98萬元。(取材自微博)

持續半個月的奧運冠軍劉翔退役安置風波有了最終結果。(取材自微博)
持續半個月的奧運冠軍劉翔退役安置風波有了最終結果。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 劉翔在與上海體育局溝通後，選擇自主擇業，並於9月1日遞交申請與簽署協議，9月7日人事手續基本辦妥，正式結束與體育局的關聯。

  • 他表示已於9月1日拿到49.4萬元買斷費，另外將2015年4月7日以來累計的工資補助98萬2935元，於9月2日全數捐給中華慈善總會救災。

  • 上海體育局表示曾提供田徑中心負責人、技術總監及體育類高校等安置方向，但尊重劉翔選擇自主擇業，也對其捐出全部工資用於西藏救災表達敬意。

奧運 微博

上一則

劉翔「今後再無關聯」曝不歡而散 上海體育局以禮相對

下一則

中國科企連5年送最新款iPhone手機 員工每人一支

延伸閱讀

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
被逼「買斷」或「當教練上班」 奧運冠軍劉翔發文硬槓上海體育局

被逼「買斷」或「當教練上班」 奧運冠軍劉翔發文硬槓上海體育局
「生命至上」 金鷹獎延期 肖戰、楊紫等捐款援藏洪災

「生命至上」 金鷹獎延期 肖戰、楊紫等捐款援藏洪災

熱門新聞

湖北三峽大學數據科學與大數據技術專業今年大一新生有兩個「劉欣怡」，一個來自隨州（圖右）、一個來自武漢，兩人不僅同名同姓考上同一大學同一科系，連生日都是同一天。（取材自湖北日報）

同名同姓同年同月同日生 今年又考上同一大學同科系

2026-09-07 04:14
一名上海男子飛機上揮拳傷人，被逮捕。（取材自網易號「Mr王的飯後茶」）

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

2026-09-07 21:36
楊振寧遺孀翁帆發言。(取材自微博)

清華高等研究院冠名「楊振寧」翁帆一頭短髮露面

2026-09-09 04:05
劉翔。（中新社資料照）

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

2026-09-09 23:05
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45
郭德剛。（新華社）

郭德綱踩到紅線 中國官方通報：歪曲篡改抗戰歌曲

2026-09-07 10:36

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係