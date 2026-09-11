劉翔「今後再無關聯」曝不歡而散 上海體育局以禮相對

劉翔。（中新社資料照）

AI摘要 文章摘要整理： 劉翔公開談及退役安置爭議，稱11年來未獲明確崗位安排，並將補貼全數捐出；上海體育局回應致敬其善舉，但外界仍質疑程序與說明不足。

中國奧運冠軍、田徑傳奇運動員劉翔10日發文透露，已於9月1日接受買斷，獲得49.4萬元人民幣買斷費，並表示將近11年收到的工資補助全數捐給中華慈善總會用於西藏泥石流救災，上海市體育局隨後表示尊重其選擇並對善舉致敬，被指「禮數周全」。儘管雙方隔空互動客氣，但劉翔表態「今後與體育局再無關聯」，透出不歡而散的味道。

齊魯壹點報導，劉翔在文中表達自己的困惑，他指出，官方稱按規定處理「在編不在崗」，但他自2015年宣布退役至今「沒有接到過任何編制及崗位」，無法理解為何在退役11年後，突然被要求急匆匆做「二選一」的選擇。他強調，將事情放在陽光下並非為了尋求第三條路，而是希望體育局認真考慮並善待每一位退役運動員。

👉懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

上海市體育局隨後承諾，將持續優化退役運動員安置政策，相關回應禮數周全，可是仍然沒有充分回應社會關切。劉翔退役後長期處於等待安置狀態，其間的身分認定、廣告費分成及是否算「吃空餉」等問題長期懸而未決。外界質疑，劉翔作為獨一無二的頂尖運動員，其安置過程為何如此曲折漫長，且體育局始終被動跟進、止於客套，未能對社會關切做出正面澄清。

劉翔將11年來的工資補貼悉數捐出，顯示其在安置事件上更在乎一個合理的說法，而非安置費金額。這起退役飛人與體育局的「道別」事件曝光後，迅速在網路上引發廣泛討論。許多網友感嘆留言：「劉翔把錢全捐了，證明他要的是尊嚴和公開透明的交代，而不是這點買斷費」、「體育局的行政效率和處理方式確實令人質疑」。

也有網友分析指出：「不能因為是名人就特事特辦，更不能遇到歷史遺留問題就王顧左右而言他」、「希望官方能真正吸納教訓，健全退役運動員的轉型支持體系，讓基層運動員也能有保障」。